Владимир Зеленский назначил новым Послом Украины в США Ольгу Стефанишину

Вместо Оксаны Маркаровой Послом Украины в США будет Ольга Стефанишина — Зеленский подписал указ

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении новым Послом Украины в США Ольги Стефанишиной вместо Оксаны Маркаровой.

«Только что говорил с Ольгой Стефанишиной — теперь уже новым Послом Украины в Соединенных Штатах Америки. Формальные процедуры завершены — сегодня я подписал указ о назначении Посла. Определил ключевые задачи для обновления работы нашего посольства, и главное — реализовать полностью все договоренности из Вашингтона — наши договоренности с Президентом Трампом, и прежде всего в оборонной сфере. Во многом именно от отношений с Америкой зависит долгосрочное обеспечение безопасности Украины.

На столе — два украинских предложения, это сильные предложения. Это соглашение об оружии для Украины, это соглашение о современных дронах для Соединенных Штатов. И мы рассчитываем на быстрое движение в отношениях.

Я благодарен Оксане Маркаровой. Оксана представляла Украину в Вашингтоне в течение всех этих лет полномасштабной войны — очень сложная миссия. И Украину всегда слышали в Соединенных Штатах. Я хочу поблагодарить за эту работу. Мы уже говорили о дальнейшем взаимодействии, и я предложил Оксане Маркаровой и в дальнейшем быть в команде — работать ради Украины», — отметил Президент.

Автор: Наталя Мамченко

