Комитет рассмотрит законопроект о предоставлении помощникам судей и секретарям судебных заседаний доступа к данным Демографического реестра

15:51, 28 августа 2025
Помощник судьи и секретарь судебного заседания смогут направлять запросы и получать данные Демографического реестра, других реестров и банков данных.
Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики планирует решить, рекомендовать ли к принятию законопроект 13448, которым для помощников судей и секретарей судебных заседаний могут быть предусмотрены новые полномочия — получать данные из государственных реестров для идентификации участников процесса.

Так, в КАСУ, ГПК и ХПК предлагается установить, что для целей организационной помощи с определением подсудности, а также идентификации участников судебного процесса, по письменному поручению судьи помощник судьи может направлять запросы и получать данные Единого государственного демографического реестра, других автоматизированных информационных и справочных систем, реестров и банков данных, держателем (администратором) которых являются государственные органы или органы местного самоуправления, доступ к которым имеет судья.

Аналогичные полномочия будет иметь секретарь судебного заседания.

Судья с целью идентификации участников судебного процесса может пользоваться данными Демографического реестра, другими автоматизированными информационными и справочными системами, реестрами и банками данных, держателем (администратором) которых являются государственные органы или органы местного самоуправления.

Соответственно, в законе о Демографическом реестре будет предусмотрено, что судья при осуществлении судопроизводства имеет доступ к информации Реестра в объеме, необходимом для определения подсудности и идентификации участников судебного процесса. В случаях, предусмотренных законом, по письменному поручению судьи такой доступ к Реестру могут получить помощник судьи, секретарь судебного заседания.

Напомним, возможность получения судьями информации о месте жительства (пребывания) физического лица из Демографического реестра была реализована с 27 марта 2023 года (хотя соответствующая опция была предусмотрена еще в изменениях в процессуальные кодексы 2017 года).

С 5 апреля 2023 года обеспечена возможность получения судьями информации из ЕГР. С 7 июля 2023 года обеспечена возможность получения судьями информации из Реестра вещных прав на недвижимое имущество. В настоящее время также обеспечен доступ судей к данным Государственного реестра физических лиц – налогоплательщиков, Единого государственного реестра транспортных средств. Указанные возможности доступны в Электронном кабинете судьи в ЕСИКС.

Вместе с тем, действующее правовое регулирование требует от судьи, желающего получить информацию из реестров, самостоятельно готовить соответствующие запросы, направлять их в указанные реестры и получать информацию. Судья не может поручить их осуществление помощнику или секретарю судебного заседания.

По мнению авторов законопроекта, такая ситуация требует урегулирования, ведь направление запросов и получение информации из указанных реестров является сугубо техническим действием, а потому возможность передать ее осуществление помощнику или секретарю судебного заседания (по поручению судьи) полностью согласуется с их должностными обязанностями. Это также позволит уменьшить нагрузку на судью и избавит его от необходимости самостоятельно совершать указанные действия, которые носят организационный характер.

В Верховном Суде положительно оценили предложенные новеллы. Вместе с тем, там указали, что открытым остается вопрос относительно механизма реализации соответствующего поручения судьи помощником судьи (секретарем судебного заседания).

Как писала «Судебно-юридическая газета», для того, чтобы в бюджете судебной власти появились средства на дальнейшее развитие электронного правосудия – и хотя бы просто на обеспечение текущей работы модулей Единой судебной информационно-коммуникационной системы (ЕСИКС), соответствующие задачи и распорядители средств должны быть предусмотрены в нормативных актах по реализации Национальной программы информатизации.

Однако Кабмин в проекте постановления 13447 об утверждении перечня задач и проектов Национальной программы информатизации на 2025 год, который внес в Верховную Раду, даже не указал Государственную судебную администрацию в перечне ответственных органов за информатизацию правосудия, а про ЕСИКС – вообще «забыл».

Автор: Наталя Мамченко

