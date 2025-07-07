ГСА и ЕСИКС – не предусмотрены: Кабмин «забыл» об электронном правосудии в Национальной программе информатизации

Кабмин даже не указал Государственную судебную администрацию в перечне ответственных органов за информатизацию правосудия, а о ЕСИКС – вообще «забыл».

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Для того, чтобы в бюджете судебной власти появились средства на дальнейшее развитие электронного правосудия – и хотя бы просто на обеспечение текущей работы модулей Единой судебной информационно-коммуникационной системы (ЕСИКС), соответствующие задачи и распорядители средств должны быть предусмотрены в нормативных актах по реализации Национальной программы информатизации.

Напомним, что сейчас в Украине функционирует подача документов в суд в электронной форме, а для определенных категорий лиц – такие документы подаются через «Электронный суд» в обязательном порядке. Как писала «Судебно-юридическая газета», такое требование предусмотрено Законом 3200-ІХ об обязательной регистрации и использовании электронных кабинетов в Единой судебной информационно-телекоммуникационной системе или ее отдельной подсистеме (модуле), обеспечивающей обмен документами.

В планах судебной власти – дальнейшее развитие электронного правосудия и даже внедрение искусственного интеллекта в отдельные процессы.

Впрочем, не только кибератаки могут навредить работе электронного правосудия, но и отсутствие финансирования на его поддержание. Соответствующее предостережение уже высказал Комитет ВР по вопросам правовой политики относительно Бюджетной декларации правительства на 2026-2028 годы.

Вместе с тем, судя по проекту постановления 13447 об утверждении перечня задач и проектов Национальной программы информатизации на 2025 год, который внес в Верховную Раду Кабмин, правительство почему-то «забыло» о ЕСИКС и необходимости поддержки работы модулей, в частности, электронного суда.

Так, в перечне задач информатизации в Украине дальнейшая поддержка развития ЕСИКС отсутствует, как и упоминание о главном распорядителе средств – Государственной судебной администрации.

При этом в предыдущем аналогичном постановлении они были указаны. Так, постановление о задачах Национальной программы информатизации на 2022-2024 годы от 8 июля 2022 года № 2360-IX предусматривало разработку, внедрение и сопровождение модулей и подсистем Единой судебной информационно-коммуникационной системы, а также упоминало о ГСА.

Что предусмотрел Кабмин

В предложенном проекте постановления 13447 относительно перечня задач и проектов Национальной программы информатизации на 2025 год в профильном разделе «Информатизация системы правосудия» указано, что результатом выполнения задачи «Эффективное функционирование информационной системы правосудия» должно быть «обеспечение функционирования информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем соответствующего органа».

Этими соответствующими органами указаны Верховный Суд, Конституционный Суд и Высший совет правосудия (в предыдущей программе заказчиками были ГСА, ВАКС и ВСП).

Общий бюджет под информатизацию – 45,5 млн грн. Из них 41,4 млн – для Верховного Суда и примерно по 2 млн – ВСП и КСУ.

Итак, ни слова о ЕСИКС и о ГСА в Национальной программе информатизации нет.

Следует отметить, что в отношении других органов предусмотрено значительно больше проектов по информатизации.

Например, почти 4 млн выделяется на разработку модуля регуляторного портала, который обеспечивает взаимодействие между бизнес-средой, общественностью и Государственной регуляторной службой Украины, другими органами власти относительно проектов нормативно-правовых актов и дерегуляции. Правда – за счет международной технической помощи.

Можно предположить, что задача по развитию ЕСИКС будет в дальнейшем возложена на другие органы – например, Минцифры, и в таком случае программа будет подпадать под электронное управление. Впрочем, пока конкретного ответа на этот вопрос проект постановления правительства не дает.

Автор: Наталя Мамченко

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