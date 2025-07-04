Испанский мотогонщик Борха Гомес погиб во время тестовых заездов чемпионата Европы

20-летний Борха Гомес погиб во время заезда во Франции.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

20-летний испанский мотогонщик Борха Гомес трагически погиб в результате аварии во время тестовых заездов третьего этапа чемпионата Европы на трассе Маньи-Кур во Франции, сообщила команда Team Laglisse.

«С огромной скорбью сообщаем, что Борха Гомес умер на трассе Маньи-Кур после тяжелой аварии во время первой сессии тренировки этапа чемпионата Европы. Кроме выдающихся спортивных качеств, Борха навсегда останется в нашей памяти как замечательный человек. Его доброта и светлая улыбка будут жить в наших сердцах, и мы всегда будем помнить его», - отметила команда в официальном заявлении.

На момент трагедии Гомес лидировал в общем зачете чемпионата Европы. Его смерть стала большой потерей для команды и мотоспортивного сообщества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.