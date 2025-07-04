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Іспанський мотогонщик Борха Гомес загинув під час тестових заїздів чемпіонату Європи

23:12, 4 липня 2025
20-річний Борха Гомес загинув під час заїзду у Франції.
Іспанський мотогонщик Борха Гомес загинув під час тестових заїздів чемпіонату Європи
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20-річний іспанський мотогонщик Борха Гомес трагічно загинув внаслідок аварії під час тестових заїздів третього етапу чемпіонату Європи на трасі Маньї-Кур у Франції, повідомила команда Team Laglisse.

«З величезною скорботою повідомляємо, що Борха Гомес помер на трасі Маньї-Кур після важкої аварії під час першої сесії тренування етапу чемпіонату Європи. Крім видатних спортивних якостей, Борха назавжди залишиться у нашій пам'яті як чудова людина. Його доброта та світла посмішка житимуть у наших серцях, і ми завжди пам'ятатимемо його», – зазначила команда в офіційній заяві.

На момент трагедії Гомес лідирував у загальному заліку чемпіонату Європи. Його смерть стала великою втратою для команди та мотоспортивної спільноти.

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Європа Іспанія Франція

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