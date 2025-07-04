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Велика Британія наступного тижня проведе зустріч «коаліції охочих» для підтримки України

18:07, 4 липня 2025
Президент України Володимир Зеленський візьме участь у зустрічі дистанційно.
Велика Британія наступного тижня проведе зустріч «коаліції охочих» для підтримки України
Фото: Getty Images
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Велика Британія стане господарем зустрічі так званої «коаліції охочих» — неформального об’єднання західних країн, які обіцяють підтримку Україні. Захід відбудеться 10 липня на полях франко-британського саміту. Про це повідомляє Politico.

За інформацією офіційного представника Єлисейського палацу, деякі лідери, зокрема Президент України Володимир Зеленський, візьмуть участь у зустрічі дистанційно — з Риму, де він зараз перебуває на конференції, присвяченій підтримці Києва.

«Відбудеться саміт коаліції охочих під керівництвом президента Франції та прем’єр-міністра Великобританії. У центрі уваги — як зберегти здатність України боротися, посилити тиск на Росію та продовжити роботу над наступними кроками», — зазначив співрозмовник, який побажав залишитися анонімним через протокольні причини.

На цей момент невідомо, які саме лідери з понад тридцяти країн-учасниць коаліції приїдуть до Великої Британії.

Президент Франції Еммануель Макрон і прем’єр-міністр Великобританії Кір Стармер проведуть переговори у штаб-квартирі НАТО в Нортвуді, де розташоване командування морських сил Альянсу.

Ініціатива «коаліції охочих» була започаткована Францією та Великобританією з метою забезпечення безпекових гарантій Україні у разі припинення вогню між Росією та Україною. Востаннє коаліція збиралася у березні, проте через розбіжності щодо участі США у військовій підтримці і розгортанні сил стримування зустрічі припинилися.

Європейські країни концентруються на потребах України, особливо на тлі посилення авіаційних обстрілів російськими військами Києва та інших міст.

Тим часом, Пентагон тимчасово припинив постачання обіцяних ракет системи ППО в Україну через занепокоєння виснаженням запасів зброї у США. Українська влада попереджає, що таке призупинення допомоги лише стимулюватиме агресію Росії.

Представник Єлисейського палацу запевнив, що пріоритети коаліції залишаються незмінними і продовжують зосереджуватися на військових потребах України, вказує Politico.

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Великобританія Володимир Зеленський Велика Британія

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