Великобритания на следующей неделе проведет встречу «коалиции желающих» для поддержки Украины

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие во встрече дистанционно.

Фото: Getty Images

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Великобритания станет хозяйкой встречи так называемой «коалиции желающих» — неформального объединения западных стран, обещающих поддержку Украине. Мероприятие пройдет 10 июля на полях франко-британского саммита. Об этом сообщает Politico.

По информации официального представителя Елисейского дворца, некоторые лидеры, в том числе Президент Украины Владимир Зеленский, примут участие во встрече дистанционно — из Рима, где он сейчас находится на конференции, посвящённой поддержке Киева.

«Состоится саммит коалиции желающих под руководством президента Франции и премьер-министра Великобритании. В центре внимания — как сохранить способность Украины бороться, усилить давление на Россию и продолжить работу над следующими шагами», — отметил собеседник, пожелавший остаться анонимным по протокольным причинам.

На данный момент неизвестно, какие именно лидеры из более чем тридцати стран-участниц коалиции приедут в Великобританию.

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведут переговоры в штаб-квартире НАТО в Нортвуде, где расположено командование морских сил Альянса.

Инициатива «коалиции желающих» была запущена Францией и Великобританией с целью обеспечения гарантий безопасности Украине в случае прекращения огня между Россией и Украиной. В последний раз коалиция собиралась в марте, однако из-за разногласий по участию США в военной поддержке и развертывании сил сдерживания встречи прекратились.

Европейские страны сосредоточились на потребностях Украины, особенно на фоне усиления авиационных обстрелов российскими войсками Киева и других городов.

Тем временем Пентагон временно приостановил поставки обещанных ракет систем ПВО в Украину из-за опасений истощения запасов оружия в США. Украинская власть предупреждает, что такое приостановление помощи лишь стимулирует агрессию России.

Представитель Елисейского дворца заверил, что приоритеты коалиции остаются неизменными и продолжают сосредотачиваться на военных потребностях Украины, указывает Politico.

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