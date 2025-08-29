Счетная палата обнаружила риск — значительную зависимость государственного бюджета от внешней поддержки

В процессе анализа исполнения госбюджета Счетная палата установила ряд недостатков — в частности, это значительная зависимость государственного бюджета от внешней поддержки.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Значительная зависимость государственного бюджета от внешней поддержки является риском. Об этом сообщила Счетная палата, обнародовав Заключение о результатах анализа исполнения Закона «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» в первом полугодии.

Аудиторы засвидетельствовали рост ВВП и поступлений госбюджета. В то же время установлены риски дальнейшей потери экспортных поступлений, увеличения импорта товаров, а также роста отрицательного сальдо торгового баланса и увеличения инфляции из-за более быстрого повышения цен производителей по сравнению с индексом потребительских цен и т.д.

Основные результаты анализа и данные по его итогам рекомендации во время заседания Счетной палаты озвучила ее председатель Ольга Пищанская.

Устойчивости и наполнению государственного бюджета в проанализированный период способствовала поддержка международных партнеров и финансовых организаций, объем которой, по сравнению с первым полугодием 2024 года, вырос на 56% — до 865 млрд гривен. В то же время 5 млрд евро помощи недополучено из-за нарушения сроков или неполного выполнения обязательств по программе Ukraine Facility и Международного валютного фонда.

В целом международные резервы Украины выросли на 2,9% и на 01.07.2025 составляли 45,1 млрд долларов США.

ПОСТУПЛЕНИЯ

Доходы государственного бюджета в целом составили 1,9 трлн грн — 62% плана на год (это на 551 млрд грн больше, по сравнению с первым полугодием 2024 года). По оценке Счетной палаты, доходы увеличивались благодаря неэкономическим факторам: наибольшая доля среди них — безвозвратная помощь от международных партнеров (доля в структуре международной помощи выросла с 7,3% до 24,8%) и собственные поступления бюджетных учреждений.

«Это свидетельствует о значительной зависимости государственного бюджета от внешней поддержки», — отметили в Счетной палате.

Наряду с неэкономическими факторами прирост доходов обеспечили и экономические факторы. В частности, девальвация гривны, рост заработной платы и денежного обеспечения военнослужащих, инфляция, увеличение прибылей предприятий и импорта добавили еще около 105 млрд грн к доходам государственного бюджета.

Дефицит государственного бюджета в I полугодии составил 546,0 млрд грн, а основным источником его финансирования (то есть покрытия дефицита) оставались государственные заимствования. При этом их объемы в указанном периоде были меньше плана на 12%.

Что касается поступлений от малой приватизации государственного имущества: в первом полугодии они составили 820 млн грн, что почти на 22% меньше аналогичного периода прошлого года. Из запланированной продажи трех объектов большой приватизации продан только один — ГАО «Строительная компания «Укрбуд» — за 805 млн грн, однако в отчетном периоде средства в государственный бюджет еще не поступили.

Таким образом, суммарно по всем предусмотренным источникам финансирования государственного бюджета (заимствования и приватизация) план не был выполнен на 19%.

РАСХОДЫ И МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

Расходы государственного бюджета в I полугодии составили 2,4 трлн грн (54,6% годового плана). При этом расходы общего фонда были на 232,5 млрд грн меньше запланированного на январь-июнь и составили 1,9 трлн гривен. В частности, проведено меньше запланированных расходов главными распорядителями сектора безопасности и обороны, Министерством социальной политики, Министерством здравоохранения и Агентством восстановления.

Председатель Счетной палаты особо подчеркнула, что из резервного фонда уже распределено 34,5 млрд грн — это 99,7% запланированного годового объема.

Из этой суммы 8 млрд грн потрачено на реализацию программы «Зимняя поддержка», а также предоставление денежной помощи покупателям товаров украинского производства и частичную компенсацию стоимости техники и оборудования отечественного производства.

«Эти направления расходов не в полной мере соответствуют собственно цели создания резервного фонда. Счетная палата будет рекомендовать Правительству обеспечить принятие решений о выделении средств из резервного фонда государственного бюджета в соответствии с целью его формирования — для осуществления непредвиденных расходов», — отметила Ольга Пищанская.

При этом председатель Счетной палаты отметила, что в первом полугодии 2025-го вообще не проводились расходы на поддержку реализации инвестиционных проектов со значительными инвестициями. Имеются риски их непроведения до конца года. Счетная палата рекомендует более эффективно перераспределить запланированные на указанные цели средства.

Кроме того, расходы и предоставление кредитов для реализации публичных инвестиционных проектов меньше плана на 61,8%.

В отчетном периоде доля трансфертов, предоставленных из государственного бюджета местным бюджетам, в доходах местных бюджетов уменьшилась до 28%. В то же время, согласно выводам аудиторов, доходы местных бюджетов в январе-июне 2025 года выросли на 12,5%. В первую очередь это произошло за счет увеличения поступлений в местные бюджеты налога и сбора на доходы физических лиц.

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБОРОНА

В целом из государственного бюджета на национальную безопасность и оборону потрачено 1,7 трлн грн, из них 35% — расходы на денежное обеспечение военнослужащих. Важно отметить, что за январь-июнь годовой план расходов по денежному обеспечению военнослужащих имел самый высокий уровень выполнения с начала полномасштабной вооруженной российской агрессии — 73,8%. Бюджет требовал выделения дополнительных средств на обозначенные цели.

При этом расходы специального фонда на национальную безопасность и оборону составили 500 млрд грн, из них почти 80% получены в натуральной форме, прежде всего Министерством обороны Украины.

ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Кредиторская задолженность распорядителей и получателей средств государственного бюджета по расходам выросла в три раза, по сравнению с началом года, — до 6,4 млрд грн, из нее 1,6 млрд грн — просроченная.

При этом просроченная дебиторская задолженность 55 главных распорядителей бюджетных средств составляет уже 70,3 млрд грн: больше всего у Минобороны — 60,4 млрд грн, МВД — 3,1 млрд грн, Минстратегпрома — 1,4 млрд грн, Госспецсвязи — 719,6 млн гривен.

Дебиторская задолженность Минобороны продолжает расти прежде всего из-за того, что в отчетном периоде на предварительную оплату направлено 25,5% средств по бюджетной программе по развитию, закупке, модернизации и ремонту вооружения, военной техники, средств и оборудования.

«Это свидетельствует о нарушении договорной дисциплины и ослаблении внутреннего контроля. Счетная палата будет рекомендовать Министерству финансов Украины и главным распорядителям провести инвентаризацию расчетов, в частности для определения кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности, поскольку такая задолженность накапливается более десяти лет, и для избежания роста просроченной дебиторской задолженности», — подытожила Ольга Пищанская.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ

Общий объем государственного и гарантированного государством долга в I полугодии вырос на 10% — до 7,7 трлн гривен. При этом каждая шестая гривна поступлений бюджета направлялась на погашение и обслуживание государственного и гарантированного государством долга. Общие расходы на указанные цели достигли 510,9 млрд грн — на четверть больше, чем в прошлом году.

Аудиторы отметили, что в то же время сумма этих расходов меньше на 13% от плана за счет приостановления платежей по отдельным обязательствам, снижения процентных ставок по кредитам международных организаций и уменьшения среднего в январе-июне курса гривны от прогнозного.

Вследствие роста внешних заимствований, доля долга именно в иностранной валюте увеличилась с 74,7% до 76,9%. Такая тенденция повышает чувствительность государственных финансов к колебаниям валютного курса.

РЕКОМЕНДАЦИИ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ

По итогам анализа Счетная палата предоставила Кабмину ряд рекомендаций для повышения эффективности использования бюджетных средств. В частности:

обеспечить выполнение индикаторов, предусмотренных в Плане Украины для реализации программы Ukraine Facility ;

; обеспечить принятие решений о выделении средств из резервного фонда государственного бюджета в соответствии с целью формирования этого фонда;

государственного бюджета в соответствии с целью формирования этого фонда; принять меры по использованию главными распорядителями имеющихся остатков средств специального фонда государственного бюджета;

государственного бюджета; поручить Минэкономики проанализировать состояние выполнения бюджетной программы по обеспечению государственной поддержки реализации инвестиционных проектов со значительными инвестициями и в случае необходимости внести на рассмотрение Правительству соответствующие предложения;

со значительными инвестициями и в случае необходимости внести на рассмотрение Правительству соответствующие предложения; поручить Фонду государственного имущества обеспечить поступление средств от приватизации государственного имущества в предусмотренном законом о государственном бюджете на 2025 год объеме.

Выводы по результатам анализа будут направлены Верховной Раде, правительству и Минфину, а также обнародованы на официальном сайте Счетной палаты.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.