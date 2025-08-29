Верховный Суд высказался о допустимости протоколов осмотров интернет-страниц и телеграм-каналов как доказательств в уголовном процессе

Верховный Суд указал, что сторона защиты не опровергла соответствующую информацию, предоставленную органом досудебного расследования.

Протоколы осмотров интернет-страниц и телеграм-каналов и приложения к протоколам, в которых зафиксировано с помощью функций скриншота, печати и записи на технические носители информации содержание отображенной на них информации, подтверждающее существование обстоятельств, подлежащих доказыванию, являются допустимыми доказательствами. Об этом указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 21 июля 2025 года по делу №201/11849/23.

Также Верховный Суд указал, что сторона защиты не опровергла соответствующую информацию и не аргументировала, что информация, предоставленная органом досудебного расследования, не соответствует действительности, в частности, содержит признаки фальсификации или искажения.

Позиции судов

Суды предыдущих инстанций признали виновной и осудили обвиняемую по ч. 3 ст. 111-1 УК. В кассационной жалобе защитник утверждает, что в основу приговора положены материалы из интернета и телеграм-каналов, которые содержат статьи, фотоснимки и видеозаписи с выступлениями лиц.

Однако из-за отсутствия выводов экспертов невозможно установить, содержат ли высказывания в них призывы к вооруженной агрессии против Украины, а также действительно ли на видеозаписях зафиксирована обвиняемая.

Указанные доказательства являются недопустимыми, поскольку не установлен официальный статус использованных интернет-ресурсов, их владельцев, администраторов или лиц, ответственных за размещение и проверку информации.

Кроме того, в этих материалах отсутствуют сведения, позволяющие идентифицировать личность.

Позиция Верховного Суда

КУС ВС изменил решения судов предыдущих инстанций. Исключил ссылки на фактические данные протоколов предъявления лица для опознания по фотоснимкам.

В обоснование позиции КУС ВС указал, что обвиняемая осуждена за совершение уголовного преступления, которое относится к преступлениям против основ национальной безопасности Украины. Доказательствами в указанной категории уголовных производств являются, в частности, электронные (цифровые) доказательства, такие как: материалы фотосъемки, звуко-, видеозаписи и другие носители информации (в том числе компьютерные данные), содержащиеся в открытых сетях (интернет; различные средства массовой информации; социальные сети) или закрытых (частные мессенджеры и телеграм-каналы, личная переписка с использованием компьютерной техники и мобильных телефонов, флеш-носители, карты памяти и т.д.).

По смыслу ст. 99 УПК материалы, в которых зафиксированы фактические данные о противоправных деяниях отдельных лиц и групп лиц, собранные оперативными подразделениями с соблюдением требований процессуального законодательства, являются документами и могут использоваться в уголовном производстве как доказательства. Согласно ч. 1 ст. 237 УПК с целью выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления следователь, прокурор проводят осмотр местности, помещения, вещей и документов.

Как усматривается из материалов уголовного производства, прокурор, а также, во исполнение соответствующих поручений, предоставленных в порядке ст. 40 УПК, оперуполномоченный провели осмотры интернет-страниц и телеграм-каналов, сделав скриншоты и загрузив видеофайлы, фотоснимки, файлы с документами и «нормативно-правовыми актами», которые являются приложениями к протоколам осмотра, оформленных в соответствии с требованиями УПК. Осмотры указанных интернет-сайтов и телеграм-каналов проведены с соблюдением требований ст. 237 УПК, зафиксировано (с помощью функций скриншота, печати и записи на технические носители информации) содержание отображенной на интернет-сайтах и в телеграм-каналах как электронных документах информации, что подтверждает существование обстоятельств, подлежащих доказыванию в этом уголовном производстве.

Оснований для признания указанных выше протоколов, в которых зафиксирован ход и результаты осмотров интернет-сайтов и телеграм-каналов, недопустимыми и ненадлежащими доказательствами коллегия судей ККС не видит, поскольку эти фактические данные получены в порядке, предусмотренном УПК.

Кроме того, сторона защиты не представила никаких сведений по опровержению этой информации и не аргументировала, что информация, предоставленная органом досудебного расследования, не соответствует действительности, в частности, содержит признаки фальсификации и/или намеренного искажения данных.

В этом контексте местный суд справедливо отметил, что сторона защиты не была лишена возможности заявить во время проведения как досудебного расследования, так и в суде ходатайство о назначении судебно-портретной экспертизы, однако таким правом не воспользовалась. К тому же, как усматривается из приговора местного суда и определения суда апелляционной инстанции, вопросы по установлению личности, изображенной на фото-, видеозаписях именно как обвиняемой, были предметом тщательной проверки судов предыдущих инстанций.

Автор: Наталя Мамченко

