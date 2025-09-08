«Не обязательно все 100% лиц, которым мы сообщаем о подозрении, должны получить обвинительные приговоры», – Семен Кривонос

Директор НАБУ оценил работу антикоррупционной инфраструктуры Украины на «тройку».

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос 5 сентября оценил качество работы так называемой «антикоррупционной инфраструктуры» Украины (НАБУ, САП, НАПК, ВАКС) на «тройку» по пятибалльной шкале.

В частности, Семен Кривонос остался недоволен проблемами, которые время от времени возникают у НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры во время досудебного расследования в определенных уголовных производствах, а также сроками рассмотрения уголовных дел в Высшем антикоррупционном суде.

«Не обязательно все 100% людей, которым мы сообщаем о подозрении или направляем в отношении них обвинительные акты в суд, должны получить обвинительные приговоры. Однако в таком случае общество должно понимать, что лица, обвиняемые в коррупционных преступлениях, избежали наказания не из-за того, что истекли процессуальные сроки или из-за процессуальных уловок, которые применили стороны», – сообщил Семен Кривонос во время конференции «6 лет ВАКС: результаты и перспективы».

Также директор НАБУ рассказал, что в целом сложно объяснять обществу, почему нет наказания для лиц, обвиняемых в коррупционных преступлениях.

«Нам очень сложно объяснить, почему дела слушаются в судах годами, хотя мы же сами публично продемонстрировали обществу, что конкретно совершило то или иное лицо», – отметил Семен Кривонос.

Напомним, что как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», председатель Высшего антикоррупционного суда Вера Михайленко сообщила, что «правосудие – это не фейерверк, который за секунду озаряет небо», то есть правосудие в отношении лиц, обвиняемых в совершении коррупционных правонарушений, не может быть быстрым.

