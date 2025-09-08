Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

«Не обов’язково усі 100% осіб, яким ми повідомляємо про підозру, повинні отримати обвинувальні вироки», – Семен Кривонос

07:45, 8 вересня 2025
Директор НАБУ оцінив роботу «антикорупційної інфраструктури» України на «трійку».
«Не обов’язково усі 100% осіб, яким ми повідомляємо про підозру, повинні отримати обвинувальні вироки», – Семен Кривонос
Джерело фото: НАБУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос 5 вересня оцінив якість роботи так званої «антикорупційної інфраструктури» України (НАБУ, САП, НАЗК, ВАКС) на «трійку» по п’ятибальній шкалі.

Зокрема, Семен Кривонос залишився незадоволеним проблемами, які час від часу виникають у НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури під час досудового розслідування у певних кримінальних провадженнях, а також строками розгляду кримінальних справ у Вищому антикорупційному суді.

«Не обов’язково усі 100% людей, яким ми повідомляємо про підозру або скеровуємо стосовно них обвинувальні акти до суду, мають отримати обвинувальні вироки. Однак в такому випадку суспільство має розуміти, що особи, які обвинувачуються у корупційних злочинах, уникнули покарання не через те, що сплили процесуальні строки або через процесуальні хитрощі, які застосували сторони», – повідомив Семен Кривонос під час конференції «6 років ВАКС: результати та перспективи».

Також директор НАБУ розповів, що в цілому складно пояснювати суспільству, чому не має покарання для осіб, що обвинувачуються у корупційних злочинах.

«Нам дуже складно пояснити, чому справи слухаються в судах роками, хоча ми ж самі  публічно продемонстрували суспільству, що конкретно вчинила та чи інша особа», – зазначив Семен Кривонос.

Нагадаємо, що як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», голова Вищого антикорупційного суду Віра Михайленко повідомила, що «правосуддя – це не феєрверк, який за секунду осяює небо», а відтак правосуддя стосовно осіб, які обвинувачуються у вчиненні корупційних правопорушень, не може бути швидким.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

НАБУ САП

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд визнав нікчемними правочини, спрямовані на обхід санкцій, та підтвердив їх екстериторіальну дію

Верховний Суд зауважив, що дії Мін'юсту, спрямовані на анулювання доступу до ЄДР державного реєстратора, який вніс зміни до відомостей про юридичну особу без урахування застосування до кінцевого бенефіціарного власника персональних санкцій, є правомірним і об'єктивно обґрунтованим заходом публічного контролю.

«Не обов’язково усі 100% осіб, яким ми повідомляємо про підозру, повинні отримати обвинувальні вироки», – Семен Кривонос

Директор НАБУ оцінив роботу «антикорупційної інфраструктури» України на «трійку».

Реєструвати провадження у ЄРДР пропонують лише за наявності в заяві достатніх даних про обставини, що можуть свідчити про злочин

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань пропонують вносити лише, якщо заява містить достатні дані про обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.

Хто буде відбирати суддів Спеціалізованого окружного адміністративного суду та його апеляційної інстанції – іноземні експерти та що про них відомо

Більшість іноземних експертів добре відома в Україні, однак до результатів їх діяльності є питання.

У Раді зареєстрували законопроект про розгляд євроінтеграційних законопроектів в прискореному режимі

Євроінтеграційні законопроекти пропонують розглядати в прискореному режимі в одному читанні.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ольга Горшкова
    Ольга Горшкова
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олександр Сасевич
    Олександр Сасевич
    член Вищої ради правосуддя, суддя Львівського окружного адміністративного суду