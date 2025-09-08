«Не обов’язково усі 100% осіб, яким ми повідомляємо про підозру, повинні отримати обвинувальні вироки», – Семен Кривонос

Директор НАБУ оцінив роботу «антикорупційної інфраструктури» України на «трійку».

Директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос 5 вересня оцінив якість роботи так званої «антикорупційної інфраструктури» України (НАБУ, САП, НАЗК, ВАКС) на «трійку» по п’ятибальній шкалі.

Зокрема, Семен Кривонос залишився незадоволеним проблемами, які час від часу виникають у НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури під час досудового розслідування у певних кримінальних провадженнях, а також строками розгляду кримінальних справ у Вищому антикорупційному суді.

«Не обов’язково усі 100% людей, яким ми повідомляємо про підозру або скеровуємо стосовно них обвинувальні акти до суду, мають отримати обвинувальні вироки. Однак в такому випадку суспільство має розуміти, що особи, які обвинувачуються у корупційних злочинах, уникнули покарання не через те, що сплили процесуальні строки або через процесуальні хитрощі, які застосували сторони», – повідомив Семен Кривонос під час конференції «6 років ВАКС: результати та перспективи».

Також директор НАБУ розповів, що в цілому складно пояснювати суспільству, чому не має покарання для осіб, що обвинувачуються у корупційних злочинах.

«Нам дуже складно пояснити, чому справи слухаються в судах роками, хоча ми ж самі публічно продемонстрували суспільству, що конкретно вчинила та чи інша особа», – зазначив Семен Кривонос.

Нагадаємо, що як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», голова Вищого антикорупційного суду Віра Михайленко повідомила, що «правосуддя – це не феєрверк, який за секунду осяює небо», а відтак правосуддя стосовно осіб, які обвинувачуються у вчиненні корупційних правопорушень, не може бути швидким.

Автор: В’ячеслав Хрипун

