«Правосуддя – це не феєрверк, а КПК є демократичним» – у ВАКС пояснили, чому деякі справи слухаються в Антикорупційному суді роками

12:56, 5 вересня 2025
У ВАКС повідомили, що судді не повинні «бігати та розшукувати обвинувачених та їх захисників».
Джерело фото: ВАКС
Голова Вищого антикорупційного суду Віра Михайленко відповіла на претензії ЗМІ та громадськості стосовно занадто тривалих строків розгляду деяких кримінальних справ в Антикорупційному суді.

«Правосуддя – це не феєрверк, який за секунду осяює небо. Це фундамент, який кладеться камінь за каменем», – зазначила Віра Михайленко 5 вересня під час конференції «6 років ВАКС: результати та перспективи».

За словами голови ВАКС, український Кримінальний процесуальний кодекс є дуже демократичним, що є позитивним явищем, однак КПК все ж має використовуватися сторонами судового процесу доброчесно.

«Це не компетенція суду бігати за обвинуваченими та їх захисниками по всій Україні. Так, безумовно, у суду є відповідні процесуальні можливості, які він може використовувати. Але це не відбувається так, як це хочеться журналістам та громадськості. В розумінні громадськості, суддя та його офіс ще мають самі бігати та розшукувати обвинувачених та їх захисників. В наших актуальних реаліях, коли в нас є демократичний КПК, який звісно і має бути демократичним, все ж хотілося б, щоб його використовували доброчесно та сумлінно», - розповіла Віра Михайленко.

Автор: В’ячеслав Хрипун

