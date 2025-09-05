Практика судов
«Правосудие – это не фейерверк, а УПК у нас демократический» – в ВАКС объяснили, почему некоторые дела слушаются в Антикоррупционном суде годами

12:56, 5 сентября 2025
В ВАКС сообщили, что судьи не должны «бегать и разыскивать обвиняемых и их защитников».
Источник фото: ВАКС
Председатель Высшего антикоррупционного суда Вера Михайленко ответила на претензии СМИ и общественности по поводу слишком длительных сроков рассмотрения некоторых уголовных дел в Антикоррупционном суде.

«Правосудие – это не фейерверк, который за секунду озаряет небо. Это фундамент, который кладется камень за камнем», – отметила Вера Михайленко 5 сентября во время конференции «6 лет ВАКС: результаты и перспективы». 

По словам председателя ВАКС, украинский Уголовный процессуальный кодекс является очень демократическим, что является положительным явлением, однако УПК все же должен использоваться сторонами судебного процесса добросовестно. 

«Это не компетенция суда бегать за обвиняемыми и их защитниками по всей Украине. Да, безусловно, у суда есть соответствующие процессуальные возможности, которые он может использовать. Но это не происходит так, как хочется журналистам и общественности. В понимании общественности, судья и его офис должны сами бегать и разыскивать обвиняемых и их защитников. В наших актуальных реалиях, когда у нас есть демократичный УПК, который, конечно, и должен быть демократичным, все же хотелось бы, чтобы его использовали добросовестно», - рассказала Вера Михайленко.

Автор: Вячеслав Хрипун

