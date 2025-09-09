Практика судов
Поддержка МВФ в 2026 году может быть больше — Роксолана Пидласа о перспективе новой программы с МВФ

07:55, 9 сентября 2025
Роксолана Пидласа прокомментировала встречу с миссией МВФ, упомянув пример Аргентины, которой МВФ согласовал финансирование без привязки к реформам.
Поддержка МВФ в 2026 году может быть больше — Роксолана Пидласа о перспективе новой программы с МВФ
В Бюджетном комитете Верховной Рады состоялась встреча с Миссией МВФ и ее главой Гэвином Греем. Как отметила глава комитета Роксолана Пидласа, главная тема обсуждения — бюджет на 2026 год и потребности Украины в международном финансировании. Позиция МВФ, как известно, играет ключевое значение в построении бюджета Украины.

«Сейчас потребность составляет $45 млрд долларов, из которых $35 млрд подтверждены договоренностями с международными партнерами. В то же время в эти $35 млрд мы учитываем и транши МВФ в рамках текущей программы (действует до конца І квартала 2027 года, осталось неиспользованных $4.9 млрд)», — отметила она.

По словам Пидласы, сейчас активно дискутируется возможность начала новой программы с МВФ.

«В этом контексте, я считаю, что поддержка МВФ в 2026 году может быть больше. Я уже приводила ранее пример Аргентины, для которой первый транш (initial disbursement) составил $12 млрд из общего объема программы в $20 млрд. Полномасштабная война ставит Украину в гораздо более сложную финансовую ситуацию, чем любую другую страну», — подчеркнула глава комитета.

Напомним, в меморандумах с МВФ постоянно расширяются требования к Украине — в частности, сейчас известно о том, что нужно усилить сбор налогов с доходов, которые получаются через онлайн-платформы (в том числе, обычными гражданами, которые продают свои вещи через интернет), внести изменения в УПК, провести назначения на ключевые должности при решающей роли международных экспертов, делегированных донорами и т.д.

Однако, как показывает практика самого же МВФ, он может согласовать программу сотрудничества со страной и без необходимости требований относительно реформ (так называемых «структурных маяков»). Об этом ранее упоминала и глава бюджетного Комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа.

«Урсула фон дер Ляйен заявляла, что она обеспокоена вопросом непокрытой части этой потребности в 19 млрд долларов. Но, я думаю, что это не должно быть только проблемой Европейского Союза.

Я бы хотела сказать, что мы ожидаем от МВФ продолжения и, возможно, увеличения поддержки в 2026 году. К примеру, как народный депутат, я могу обратить внимание, что в 2025 году Международный валютный фонд согласовал программу сотрудничества с Аргентиной на 20 млрд долларов из которых 12 млрд долларов было initial disbursement (то есть, без структурных маяков).

В то же время, напомню, что для того, чтобы получить чуть больше 6 млрд долларов Украине нужно было пройти 8 пересмотров программы. Поэтому я вижу здесь большой потенциал к сотрудничеству с МВФ и другими донорами», — подчеркнула Роксолана Пидласа.

Как известно, Министерство финансов должно до 15 сентября подать в Верховную Раду проект закона о Государственном бюджете на 2026 год. Основной вопрос при планировании касался того, будут ли продолжаться боевые действия. Соответственным образом должно строиться сотрудничество с МВФ.

Министр финансов Сергей Марченко ранее отметил, что он бы «не анонсировал новую программу, потому что у нас еще нет точной определенности, будет ли новая программа, или мы можем действовать по действующей программе».

«Да, есть разные комбинации, разные варианты. Есть вероятность, что мы продолжим работать по действующей программе. Довольно высокая вероятность. Но есть вероятность, что нам нужно будет формулировать новую программу. Опять же, вероятность эта обусловлена войной и переговорами. Это ключевые факторы, которые это определяют, и никоим образом не влияют на нашу возможность выполнять собственные обязательства. Поэтому у нас уже 8 пересмотров (программы МВФ), мы полностью выполняли все взятые обязательства и на сегодняшний момент мы полностью в треке», — отметил он.

По его словам, бюджет будет подан до 15 сентября и за базу расчета взят сценарий продолжения войны на весь 2026 год.

Потребность во внешнем финансировании на 2026 год, как отметил Марченко, составляет 45 млрд долларов. Она включает также расходы по погашению внешних долгов.

«Если взять в целом дефицит, то дефицит планируется на уровне 42 млрд долларов, так как в принципе, как это во время каждого из годов полномасштабного вторжения. Поэтому у нас на следующий год есть обязательства, которые потенциально можно направить на финансирование дефицита бюджета на уровне 35 млрд. Как вы понимаете, этого недостаточно. И поэтому нам нужно сейчас мобилизовать усилия, в том числе, переговорные для того, чтобы закрыть 26-й год», — пояснил министр финансов.

«Соответствующим образом предусматриваем нашу потребность, которая сейчас составляет 45 млрд долларов — это потребность во внешнем финансировании, это не дефицит. Это потребность, в том числе, дефицит плюс погашение долгов. Сейчас эта потребность полностью не покрыта, мы ведем переговоры с нашими ключевыми партнерами, это страны G7 и ЕС. И я думаю, что вместе с МВФ и другими стейкхолдерами мы выйдем на приемлемый вариант, каким образом эти потребности закрывать.

То есть, у меня довольно сдержанный оптимизм по этому поводу. Любые решения можно найти. На сегодня наша потребность на 2026 год закрыта в большей степени, чем это было в 2022, 2023 годах. Мы сейчас имеем определенные заверения, которые при наших тщательных действиях, в частности это план реформ, можно реализовать», — отметил Сергей Марченко.

Также во время встречи с миссией МВФ также обсуждался конкурс на членов Счетной палаты. Роксолана Пидласа проинформировала представителей МВФ, что комитет по вопросам бюджета принял решение рекомендовать постановление о создании совещательной группы экспертов к голосованию.

Напомним, как сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 19 августа провалила голосование за утверждение состава Совещательной группы экспертов, которая будет отбирать членов Счетной палаты.

Автор: Наталя Мамченко

МВФ

