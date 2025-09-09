Підтримка МВФ в 2026 році може бути більшою – Роксолана Підласа про перспективу нової програми з МВФ

Роксолана Підласа прокоментувала зустріч з місією МВФ, згадавши приклад Аргентини, якій МВФ погодив фінансування без прив’язки до реформ.

У Бюджетному комітеті Верховної Ради відбулася зустріч з Місією МВФ та її очільником Гевіном Греєм. Як зазначила голова комітету Роксолана Підласа, головна тема обговорення – бюджет на 2026 рік і потреби України в міжнародному фінансуванні. Позиція МВФ, як відомо, відіграє ключове значення у побудові бюджету України.

«Наразі потреба складає $45 млрд доларів, з яких $35 млрд підтверджено домовленостями з міжнародними партнерами. Водночас в ці $35 млрд ми враховуємо і транші МВФ в рамках поточної програми (діє до кінця І кварталу 2027 року, залишилось невикористаних $4.9 млрд)», зазначила вона.

За словами Підласи, зараз активно дискутується можливість початку нової програми з МВФ.

«В цьому контексті, я вважаю, що підтримка МВФ в 2026 році може бути більшою. Я вже наводила раніше приклад Аргентини, для якої перший транш (initial disbursement) склав $12 млрд з загального обсягу програми в $20 млрд. Повномасштабна війна ставить Україну в набагато складнішу фінансову ситуацію, ніж будь-яку іншу країну», підкреслила голова комітету.

Нагадаємо, у меморандумах з МВФ постійно розширюються вимоги до України – зокрема, наразі відомо про те, що потрібно посилити збір податків з доходів, які отримуються через онлайн-платформи (у тому числі, звичайними громадянами, які продають свої речі через інтернет), внести зміни до КПК, провести призначення на ключові посади за вирішальної ролі міжнародних експертів, делегованих донорами тощо.

Однак, як свідчить практика самого ж МВФ, він може погодити програму співпраці з країною і без необхідності вимог стосовно реформ (так званих «структурних маяків»). Про це раніше згадувала і голова бюджетного Комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

«Урсула фон дер Ляєн заявляла, що вона переймається питанням непокритої частини цієї потреби у 19 млрд доларів. Але, я думаю, що це не має бути лише проблемою Європейського Союзу.

Я би хотіла сказати що ми очікуємо від МВФ продовження і, можливо, збільшення підтримки в 2026 році. До прикладу, як народний депутат, я можу звернути увагу, що у 2025 році Міжнародний валютний фонд погодив програму співпраці з Аргентиною на 20 млрд доларів з яких 12 млрд доларів було initial disbursement (тобто, без структурних маяків).

Водночас, нагадаю, що для того, щоб отримати трохи більше 6 млрд доларів Україні потрібно було пройти 8 переглядів програми. Тому я бачу тут великий потенціал до співпраці з МВФ та іншими донорами» – підкреслила Роксолана Підласа.

Як відомо, Міністерство фінансів повинно до 15 вересня подати до Верховної Ради проект закону про Державний бюджет на 2026 рік. Основне питання при плануванні стосувалося того, чи будуть продовжуватися бойові дії. Відповідним чином має будуватися співпраця з МВФ.

Міністр фінансів Сергій Марченко раніше зазначив, що він би «не анонсував нову програму, тому що в нас ще немає точної визначеності, чи буде нова програма, чи ми можемо діяти по чинній програмі».

«Так, є різні комбінації, різні варіанти. Є ймовірність, що ми продовжимо працювати по чинній програмі. Досить висока ймовірність. Але є ймовірність, що нам потрібно буде формулювати нову програму. Знову ж таки, ймовірність ця зумовлена війною та перемовинами. Це ключові фактори, які це визначають, і жодним чином не впливають на нашу можливість виконувати власні зобов'язання. Тому у нас уже 8 переглядів (програми МВФ), ми повністю виконували всі взяті зобов'язання і на сьогоднішній момент ми повністю в треку», зазначив він.

За його словами, бюджет буде поданий до 15 вересня і за базу розрахунку взято сценарій продовження війни на весь 2026 рік.

Потреба у зовнішньому фінансуванні на 2026 рік, як зазначив Марченко, складає 45 млрд доларів. Вона включає також видатки з погашення зовнішніх боргів.

«Якщо взяти в цілому дефіцит, то дефіцит планується на рівні 42 млрд доларів, так як в принципі, як це під час кожного з років повномасштабного вторгнення. Тому у нас на наступний рік є зобов'язання, які потенційно можна спрямувати на фінансування дефіциту бюджету на рівні 35 млрд. Як ви розумієте, цього недостатньо. І тому нам потрібно зараз мобілізувати зусилля, в тому числі, перемовні для того, щоб закрити 26-й рік», пояснив міністр фінансів.

«Відповідним чином передбачаємо нашу потребу, яка наразі складає 45 млрд доларів – це потреба у зовнішньому фінансуванні, це не дефіцит. Це потреба, у тому числі, дефіцит плюс погашення боргів. Наразі ця потреба повністю не покрита, ми ведемо перемовини з нашими ключовими партнерами, це країни G7 і ЄС. І я думаю, що разом з МВФ та іншими стейкхолдерами ми вийдемо на прийнятний варіант, яким чином ці потреби закривати.

Тобто, у мене досить стриманий оптимізм стосовно цього. Будь-які рішення можна знайти. На сьогодні наша потреба на 2026 рік закрита в більшій мірі, ніж це було в 2022, 2023 роках. Ми зараз маємо певні запевнення, які при наших ретельних діях, зокрема це план реформ, можна реалізувати», зазначив Сергій Марченко.

Також під час зустрічі з місією МВФ також обговорювався конкурс на членів Рахункової палати. Роксолана Підласа поінформувала представників МВФ, що комітет з питань бюджету ухвалив рішення рекомендувати постанову про утворення дорадчої групи експертів до голосування.

Нагадаємо, як повідомляла «Судово-юридична газета», Верховна Рада 19 серпня провалила голосування за затвердження складу Дорадчої групи експертів, яка буде відбирати членів Рахункової палати.

Автор: Наталя Мамченко

