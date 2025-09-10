Верховный Суд отменил решение ВККС в отношении кандидата, который не прошел этап собеседований в конкурсе в апелляционные суды

КАС ВС указал, что мотивированность решения ВККС о признании лица таким, что не подтвердило способность осуществлять правосудие в соответствующем суде, является не только формальным соблюдением требований закона, а должна обеспечить соблюдение принципа правовой определенности.

Кассационный админсуд Верховного Суда удовлетворил иск кандидата Сергея Гудкова, который не прошел собеседования во время конкурса в апелляционные суды, к ВККС – отменил решение ВККС о признании его таким, что не подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном админсуде, а также обязал ВККС повторно рассмотреть вопрос с учетом правовой оценки Верховного Суда.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Сергей Гудков – адвокат, в прошлом – эксперт USAID и член 7-й кадровой комиссии, которая в 2021 году осуществляла аттестацию прокуроров окружных прокуратур.

Во время собеседований к кандидату возникло много вопросов, связанных с его как прошлой, так и текущей деятельностью. Так, вопросы возникли в связи с его бронированием. 16 февраля 2025 года Сергей Гудков был бессрочно забронирован приказом Минэкономики по представлению Департамента цифрового развития, информационной политики и туризма Одесской облгосадминистрации. При этом Сергей Гудков не является госслужащим.

За время полномасштабного вторжения адвокат дважды выезжал за границу (в Италию и Германию) как волонтер по представлению Черкасской областной государственной администрации для оказания правовой помощи переселенцам из Украины.

Семья кандидата, как следует из собеседований, проживает за границей.

От Общественного совета добропорядочности (ОСД) Сергей Гудков получил отрицательное заключение.

Решение КАС ВС от 25 августа 2025 года по этому делу №990/301/25 еще может быть обжаловано в Большую Палату Верховного Суда как в апелляционную инстанцию.

Обстоятельства дела

ОСД указал в заключении, что кандидат не соответствует критериям добропорядочности и профессиональной этики по показателю «соответствие уровня жизни задекларированным доходам», так как отсутствует убедительная информация о законных источниках происхождения его доходов.

В соответствии с Госреестром физических лиц – налогоплательщиков Сергей Гудков в период с 2003 до 2022 года получил 139 021 грн дохода. Кроме того, в 2015, 2017, 2020, 2021 годах у него не было никакого официального дохода.

Истец в своих объяснениях ОСД указал, что работал над долгосрочными проектами, которые предусматривали оплату по результату (гонорар успеха), обеспечивал свою жизнь за счет общих средств супругов и средств, сэкономленных за предыдущие годы.

Дополнительно ОСД предоставил информацию, что в декларации за 2022 год кандидат отразил два объекта незавершенного строительства (две квартиры в городе Одесса). Однако у кандидата не было доходов в 2021 году, а до этого он имел незначительные доходы.

Гудков объяснил, что совместно с женой приобрел имущественные права на квартиры площадью 35 кв м и 47,8 кв м в Одессе на основании договоров ассоциированного членства в потребительских обществах «Будова-финанс» и «Будова-арт». Для уплаты паевых взносов он в своих интересах и в интересах этого другого лица заключил договор займа на сумму 40 000 долларов США. Средства были совместно возвращены в течение 2022-2023 годов за счет доходов от предпринимательской деятельности его и жены.

В то же время ОСД указывал, что кандидат в декларациях за 2022, 2023 годы не указал сведений о финансовых обязательствах.

2 июня 2025 года ВККС в пленарном составе проведено собеседование с Гудковым, которым он признан таким, что не подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном административном суде.

ВККС указала, что Гудков в период с 2014 года и до момента проведения собеседования осуществляет индивидуальную адвокатскую деятельность, а также занимает должности в юрлицах, которые предоставляют юридические услуги.

По данным Государственного реестра физических лиц – налогоплательщиков об источниках и суммах доходов, уровень доходов кандидата, начиная с 2014 года является относительно низким. В частности, в 2014 году – 4635 грн, 2016 году – 2 грн, 2018 году – 7567 грн, 2019 году – 12 800 грн. Кроме того, в 2015, 2017, 2020, 2021 годах кандидат не получил никакого дохода.

Согласно предоставленным объяснениям, кандидат в 2021 году получил официальный доход в размере 59 541 грн от посольства США. Однако этот доход не отражен в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков.

Следовательно, суммарный доход истца за 8 лет (2014-2021 годы) составил 84 545 грн.

Кандидат указал, что действительно имел незначительный доход в 2015-2021 годах. В течение совместной жизни с женой (до 2021 года включительно) семья содержалась за счет общего бюджета супругов, включая доходы от предпринимательской деятельности, заработную плату, денежные средства, полученные от продажи принадлежащей ей недвижимости.

Во время собеседования 6 мая с кандидатом обсуждался вопрос отсутствия официальных доходов в 2015, 2017, 2020, 2021 годах.

На уточняющий вопрос относительно отсутствия официальных доходов в эти годы и одновременного наличия судебных решений в эти годы относительно осуществления представительства интересов в судах Гудков объяснил, что осуществлял адвокатскую деятельность бесплатно (pro bono). Кроме того, в рамках адвокатской деятельности он не является прямым получателем гонорара от клиента, поскольку таким получателем является адвокатское объединение. Средства АО накапливались с целью их использования, например, в проектах автоматизации рабочих процессов. Также он объяснил, что работает с делами, которые предусматривают «гонорар успеха», в которых сейчас продолжаются судебные процессы.

В подтверждение полученных женой доходов кандидат предоставил справку из Пенсионного фонда от 15 апреля 2025 года (форма ОК-5). Согласно этой справке с 2014 до 2021 года жена кандидата получила следующие доходы: в 2014 году - 4 990 грн, 2015 году - 2 756 грн, 2016 году - 17 262 гривны, 2017 году - 38 400 грн, 2018 году - 36 269 грн, 2019 году - 46 750 грн, 2020 году - 93 652 гривны, 2021 году 78 847 грн. Всего за 2014- 2021 годы – 318 926 грн.

Оценивая приведенные объяснения, ВККС приняла во внимание, что согласно решению Приморского райсуда Одессы от 11 мая 2021 года иск жены к Гудкову о расторжении брака удовлетворен.

ВККС указала, что супруги имели существенные расходы. Согласно сведениям из реестров, 20 января 2018 года они приобрели в совместную долевую собственность квартиру в городе Одесса стоимостью 1 297 800 грн. В 2021 году истец с женой приобрели имущественные права на еще две квартиры в городе Одесса. Согласно предоставленным договорам ассоциированного членства в потребительском обществе «БУДОВА-АРТ» и «БУДОВА-ФИНАНС» от 16 июня 2021 года стоимость имущественных прав совокупно составляла 1 270 877 грн.

Комиссия не обошла вниманием и тот факт, что кандидат имеет двух детей – 2011 и 2015 годов рождения, сделав вывод о том, что поддержание даже минимального материального обеспечения потребностей семьи из 4 человек требует существенного уровня дохода.

В итоге ВККС в пленарном составе указала на то, что с точки зрения стороннего наблюдателя возникает обоснованное сомнение в достоверности информации об уровне настоящих доходов кандидата с 2014 до 2021 года, и в то же время обратила внимание на соотношение уровня жизни кандидата и задекларированных доходов.

Позиция Верховного Суда

КАС ВС обратил внимание на следующее. Высший совет правосудия разработал Единые показатели для оценки добропорядочности и профессиональной этики судьи (кандидата на должность судьи), которые утверждены решением ВСП от 17 декабря 2024 года. Это решение ВСП фактически растолковывает показатели, которые определены Законом «О судоустройстве и статусе судей» для установления соответствия кандидата на должность судьи критерию добропорядочности и профессиональной этики судьи.

Основанием для заключения о признании Гудкова таким, что не подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном суде, послужило то, что он не соответствует пункту 22 Единых показателей для оценки добропорядочности, а именно критерию - «соответствие уровня жизни задекларированным доходам».

Суд обращает внимание на то, что Большая Палата Верховного Суда в своих постановлениях (в частности от 10 ноября 2022 года по делу № 9901/355/21, от 30 мая 2024 года по делу №990/3/24) неоднократно отмечала, что критерий добропорядочности является чрезвычайно важным ввиду того, какую роль играет судебная власть в становлении правового государства.

В то же время Суд считает необходимым подчеркнуть, что правовая процедура (fair procedure – справедливая процедура) является составляющей принципов законности и верховенства права и предусматривает правовые требования к надлежащему принятию актов органами публичной власти.

Границы дискреции ВККС в процессе решения вопроса о подтверждении или неподтверждении способности судьи (кандидата) осуществлять правосудие в соответствующем суде не могут быть необозримыми и должны подлежать внешнему публичному контролю. Процесс рассмотрения Комиссией этого вопроса, как и принятое по результатам этого процесса решение, должны быть понятны как кандидату на должность судьи, так и независимому стороннему наблюдателю.

Объем и степень мотивации решения зависит от конкретных обстоятельств, которые были предметом рассмотрения, но в любом случае решение должно демонстрировать, например, что доводы / объяснения кандидата приняты во внимание, и, что важно, давать понимание, какими мотивами и критериями руководствовалась Комиссия, когда оценивала этого кандидата.

При этом ч. 1 статьи 88 Закона предусмотрено, что ВККС принимает мотивированное решение о подтверждении или неподтверждении способности судьи (кандидата) осуществлять правосудие в соответствующем суде.

Следовательно, КАС ВС считает, что мотивированность решения ВККС о признании лица таким, что не подтвердило способность осуществлять правосудие в соответствующем суде, является не только формальным соблюдением требований закона, а должна обеспечить соблюдение принципа правовой определенности в вопросе установления оснований для признания лица таким, что не подтвердило способность осуществлять правосудие.

Большая Палата Верховного Суда неоднократно отмечала, что в соответствии с задачами административного судопроизводства, определенными статьей 2 КАСУ, административный суд не наделен полномочиями вмешиваться в усмотрение (дискрецию) субъекта властных полномочий вне пределов проверки по критериям, предусмотренным в этой статье и других законах. В то же время оценка Верховным Судом мотивов и обоснованности оспариваемых решений Комиссии не является вмешательством в ее дискреционные полномочия (постановление от 11 июля 2024 года по делу №990/183/23).

В процедуре решения Комиссией вопроса о признании лица таким, что не подтвердило способность осуществлять правосудие, негативное решение должно содержать не только ссылки на определенные законом основания для принятия такого решения, но и мотивы, по которым Комиссия пришла к выводу о наличии обстоятельств, с которыми связывается обоснованное сомнение относительно соответствия кандидата критерию добропорядочности или профессиональной этики, или других обстоятельств, которые могут негативно повлиять на общественное доверие к судебной власти в связи с таким назначением.

Суд не отрицает, что ВККС в соответствии со своим статусом свободна в выборе любых оснований и, руководствуясь собственной оценкой этих оснований, имеет право усомниться в соответствии кандидата на должность судьи критериям и условиям, при которых возможно для признания этого лица таким, что подтвердило способность осуществлять правосудие.

В то же время Суд считает необходимым обратить внимание на то, что, принимая решение о признании Гудкова таким, что не подтвердил способность осуществлять правосудие, указав о неопровержимых сомнениях, обусловленных незначительным доходом истца и его действиями, направленными на приобретение объектов недвижимости, Комиссия в оспариваемом решении не предоставляет никакой оценки сделкам, направленным на продажу имущества Гудкова и его жены, и возможности потратить средства, полученные в результате реализации указанных сделок, на покупку нового недвижимого имущества.

Кроме того, решение ВККС не содержит безоговорочных обоснований относительно невозможности истца и его жены вернуть полученный в 2018 году кредит в сумме 30000 долларов в период до конца 2021 года.

Относительно приобретения имущественных прав на две квартиры в городе Одесса, согласно договорам ассоциированного членства в потребительском обществе «БУДОВА-АРТ» и «БУДОВА-ФИНАНС», стоимость которых совокупно составляет 1 270 877 грн, ВККС в спорном решении не установила, кто именно стал приобретателем имущественных прав, находились ли эти лица на момент заключения договоров в браке, и, соответственно, соотношение их финансового взноса с целью приобретения указанных прав как в момент заключения договора, так и до завершения осуществления соответствующих выплат.

Опять же, по мнению КАС ВС, решение ВККС не содержит безоговорочных обоснований относительно невозможности Гудкова вернуть полученный в 2021 году кредит в сумме 40 000 долларов в период до ноября 2023 года, с учетом доходов истца в 2022-2023 годах, как и не оценены доводы истца относительно возможности передать имущественные права кредитору в случае невозможности уплатить кредит.

КАС ВС подчеркнул, что одной из задач административного судопроизводства является проверка реализации субъектами властных полномочий их дискреционных полномочий, в частности по критериям обоснованности, с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для принятия решения, с соблюдением необходимого баланса между любыми неблагоприятными последствиями для прав, свобод и интересов лица и целями, на достижение которых направлено это решение (действие).

При этом требование относительно обоснованности решения субъекта властных полномочий означает, что такое решение должно приниматься с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для его принятия. Этот критерий отражает принцип обоснованности решения или действия. Он требует от субъекта властных полномочий учитывать как обстоятельства, на обязательность учета которых прямо указывает закон, так и другие обстоятельства, имеющие значение в конкретной ситуации. Для этого субъект властных полномочий должен тщательно собрать и исследовать материалы, имеющие доказательственное значение в деле, например документы, объяснения лиц, выводы экспертов и т. д. Субъект властных полномочий должен избегать принятия немотивированных выводов. Неблагоприятное для лица решение должно быть мотивированным. Указанное заключение согласуется с заключением Большой Палаты Верховного Суда, изложенным в постановлении от 7 ноября 2024 года по делу № 990/124/24.

В итоге КАС ВС констатировал преждевременность выводов, содержащихся в оспариваемом решении, поскольку ВККС, по его мнению, не предоставила надлежащего обоснования относительно принятия или отказа в принятии доводов Гудкова относительно его доходов и, соответственно, возможности осуществлять сделки, направленные на получение имущественных прав.

«Суд делает вывод, что оспариваемое решение Комиссии не соответствует критериям обоснованности, определенным статьей 2 Кодекса административного судопроизводства Украины, что является самостоятельным и достаточным основанием для признания его противоправным и отмены», – указал КАС ВС.

Доводы Комиссии относительно того, что оспариваемое решение содержит ссылки и мотивы его принятия, обоснование оснований, при наличии которых у Комиссии возникло обоснованное сомнение в соответствии истца критериям, определенным Законом, на основании чего Комиссия пришла к выводам о признании Гудкова таким, что не подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном административном суде, как указал КАС ВС, опровергаются выводами Суда, приведенными выше в мотивировочной части этого решения.

Итак, КАС ВС иск Гудкова удовлетворил и указал, что ВККС при повторном рассмотрении должна учесть выводы, изложенные в его судебном решении.

Автор: Наталя Мамченко

