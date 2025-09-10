Практика судов
Верховный Суд указал, что денежная компенсация за разрушенное до 24 февраля 2022 года в результате вооруженной агрессии жилье выплачивается в пределах 300 000 грн

14:41, 10 сентября 2025
То, что государство потом разработало другие механизмы компенсации, не свидетельствует о дискриминации граждан, жилье которых было разрушено до 24 февраля, — Верховный Суд.
Денежная компенсация за жилье, разрушенное в результате вооруженной агрессии РФ до 24 февраля 2022 года, выплачивается в пределах установленного порядком №947 максимального размера 300 000 грн. Разработка других механизмов компенсации за повреждение имущества после 24.02.2022 не является дискриминацией, поскольку предоставление льгот и компенсаций отдельным категориям лиц в случаях, предусмотренных законом, не считается дискриминацией согласно законодательству.

На это указал Верховный Суд в постановлении от 2 июля 2025 года по делу 202/3809/22 по иску лица к Донецкой областной государственной администрации и Минреинтеграции о взыскании компенсации за разрушение дома в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией РФ.

Обстоятельства дела

В обоснование заявленных требований истец ссылалась на то, что она имела в собственности квартиру, которая в результате артиллерийских обстрелов была разрушена, что подтверждается актом обследования жилья, разрушенного (поврежденного) в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией РФ.

Истец получила компенсацию за разрушенное жилье в размере 300 000 грн, однако считает, что размер денежной компенсации за принадлежащую ей квартиру согласно стоимости квадратного метра по показателям опосредованной стоимости сооружения жилья в регионах Украины, составляет 915 660 грн.

Суд первой инстанции, с выводами которого согласился суд апелляционной инстанции, отказал в удовлетворении иска, мотивируя свое решение, в частности тем, что правовым основанием для выплаты истцу компенсации за разрушенное жилье является специальный нормативно-правовой акт о предоставлении денежной помощи и возмещении вреда лицам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций военного характера, вызванных вооруженной агрессией российской федерации — Порядок № 947. Истец воспользовалась правом на получение компенсации, и получила ее в максимально определенном указанным порядком размере в сумме 300 000 грн.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций, отметив, что государство выполнило позитивные обязательства и разработало компенсационный механизм возмещения стоимости разрушенного (поврежденного) жилья, истец получила причитающуюся ей сумму денежной компенсации за разрушенную квартиру, решение комиссии и/или сам нормативно-правовой акт, которым регулируется механизм выплаты денежной компенсации за разрушенное жилье, не оспаривала.

22 мая 2023 года вступил в силу Закон «О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией РФ против Украины, и Государственный реестр имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией РФ против Украины», который определяет правовые и организационные основы предоставления компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией, со дня вступления в силу Указа Президента «О введении военного положения в Украине» от 24 февраля 2022 года, то есть с 24 февраля 2022 года.

Следовательно, разработка других механизмов по компенсации за повреждение и уничтожение объектов недвижимого имущества после 24 февраля 2022 года не свидетельствует о дискриминации граждан Украины.

