Верховний Суд вказав, що грошова компенсація за зруйноване до 24 лютого 2022 року внаслідок збройної агресії житло виплачується в межах 300 000 грн

Грошова компенсація за житло, зруйноване внаслідок збройної агресії РФ до 24 лютого 2022 року, виплачується в межах встановленого порядком №947 максимального розміру 300 000 грн. Розробка інших механізмів компенсації за пошкодження майна після 24.02.2022 не є дискримінацією, оскільки надання пільг та компенсацій окремим категоріям осіб у випадках, передбачених законом, не вважається дискримінацією згідно із законодавством.

На це вказав Верховний Суд у постанові від 2 липня 2025 року по справі 202/3809/22 за позовом особи до Донецької обласної державної адміністрації та Мінреінтеграції про стягнення компенсації за руйнування будинку внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією РФ.

Обставини справи

На обґрунтування заявлених вимог позивач посилалася на те, що вона мала у власності квартиру, яку внаслідок артилерійських обстрілів було зруйновано, що підтверджується актом обстеження житла, зруйнованого (пошкодженого) внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією РФ.

Позивач отримала компенсацію за зруйноване житло у розмірі 300 000 грн, однак вважає, що розмір грошової компенсації за належну їй квартиру згідно з вартістю квадратного метра за показниками опосередкованої вартості спорудження житла у регіонах України, становить 915 660 грн.

Суд першої інстанції, з висновками якого погодився суд апеляційної інстанції, відмовив у задоволенні позову, мотивуючи своє рішення, зокрема тим, що правовою підставою для виплати позивачу компенсації за зруйноване житло є спеціальний нормативно-правовий акт щодо надання грошової допомоги та відшкодування шкоди особам, які постраждали від надзвичайних ситуацій воєнного характеру, спричинених збройною агресією російської федерації — Порядок № 947. Позивач скористалася правом на отримання компенсації, та отримала її у максимально визначеному зазначеним порядком розмірі у сумі 300 000 грн.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд погодився з висновками судів попередніх інстанцій, зазначивши, що держава виконала позитивні зобов’язання та розробила компенсаційний механізм відшкодування вартості зруйнованого (пошкодженого) житла, позивач отримала належну їй суму грошової компенсації за зруйновану квартиру, рішення комісії та/або сам нормативно-правовий акт, яким регулюється механізм виплати грошової компенсації за зруйноване житло, не оскаржувала.

22 травня 2023 року набрав чинності Закон «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією РФ проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією РФ проти України», який визначає правові та організаційні засади надання компенсації за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією, з дня набрання чинності Указом Президента «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року, тобто з 24 лютого 2022 року.

Отже, розробка інших механізмів щодо компенсації за пошкодження та знищення об’єктів нерухомого майна після 24 лютого 2022 року не свідчить про дискримінацію громадян України.

