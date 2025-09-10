Практика судов
Конкурсы на должности госслужбы планируют возобновить с 1 июня 2026 года — комитет рекомендовал законопроект

17:04, 10 сентября 2025
Законопроект предусматривает возобновление конкурсов на должности государственной службы, а также сроки объявления и проведения конкурсов на должности, на которые лица были назначены в период действия военного положения без конкурса.
Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти 10 сентября решил рекомендовать к принятию в первом чтении законопроект 13478-1, который зарегистрировали первый вице-спикер парламента Александр Корниенко и член комитета по госвласти Виталий Безгин. Законопроект предусматривает:

  • возобновление конкурсов на должности государственной службы и сроки объявления и проведения конкурсов на должности, на которые назначены лица во время действия военного положения без конкурса;
  • полномочия субъекта назначения принимать решения о продлении прохождения службы госслужащими и должностными лицами местного самоуправления, назначенными без конкурса (для сохранения времени, бюджетных ресурсов и патриотичных лиц на госслужбе);
  • возможность назначения без конкурсного отбора, обязательность которого предусмотрена законом, на должности государственной службы, должности в органах местного самоуправления, находящихся на территориях, где ведутся боевые действия;
  • внедрение кадрового и кандидатского резерва, адаптации государственного служащего;
  • внедрение механизмов карьерного продвижения государственных служащих путем применения возможности перевода на более высокие должности государственной службы в пределах категории должностей в течение одного года после получения отличной оценки по результатам ежегодного оценивания;
  • внедрение приоритета ветеранов и ветеранок при вступлении на должности государственной службы при условии равной профессиональной компетентности кандидатов;
  • закрепление политической беспристрастности, политической нейтральности и повышение профессионализма Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы;
  • внедрение проведения специальной проверки кандидатов на должности государственной службы категории «А» перед собеседованием с субъектом назначения (относительно кандидатур, определенных Комиссией по вопросам высшего корпуса государственной службы);
  • отмена увольнения с должности государственной службы за одну отрицательную оценку;
  • уточнение критериев увольнения государственного служащего, назначенного на государственную службу на условиях контракта;
  • исключение лишних и ничтожных (невозможно реализовать) положений относительно контрактов о прохождении государственной службы;
  • уточнение терминологии Закона, а также включение в Закон базовых положений применения информационной системы управления человеческими ресурсами в государственных органах;
  • внедрение реализации гарантий по возврату на работу для государственных служащих, избранных на выборные должности.

Переходные положения законопроекта предусматривают следующее.

Конкурсы на должности государственной службы, должности в органах местного самоуправления, занимаемые лицами, назначенными в период действия военного положения без проведения конкурсного отбора, обязательность которого предусмотрена законом, объявляются:

  • на должности в органах местного самоуправления — с 1 июня 2026 года. Предельный срок объявления таких конкурсов составляет 12 месяцев;
  • на должности государственной службы категории «А» — с 1 июня 2026 года. Предельный срок объявления таких конкурсов составляет 9 месяцев;
  • на должности государственной службы категории «Б» — с 1 июля 2026 года. Предельный срок объявления таких конкурсов составляет 12 месяцев;
  • на должности государственной службы категории «В» — с 1 сентября 2026 года. Предельный срок объявления таких конкурсов составляет 18 месяцев.

Предельный срок пребывания лица на должности, на которую оно назначено до вступления в силу этого Закона в период действия военного положения без проведения конкурсного отбора, обязательность которого предусмотрена законом, составляет:

  • для должностей государственной службы категорий «А» и «Б» — 18 месяцев со дня возобновления конкурсов на такие должности;
  • для должностей государственной службы категории «В» и должностей в органах местного самоуправления — 24 месяца со дня возобновления конкурсов.

В случае прекращения или отмены военного положения до 1 июня 2026 года назначение на должности государственной службы, должности в органах местного самоуправления осуществляется в порядке, предусмотренном ч. 5 статьи 10 Закона «О правовом режиме военного положения» в период со дня прекращения или отмены военного положения до:

  • 1 июня 2026 года — на должности государственной службы категории «А», должности в органах местного самоуправления;
  • 1 июля 2026 года — на должности государственной службы категории «Б»;
  • 1 сентября 2026 года — на должности государственной службы категории «В».

Эти положения не распространяются на государственные органы и органы местного самоуправления, расположенные на территориях, на которых ведутся боевые действия.

Государственные служащие и должностные лица местного самоуправления, назначенные в период действия военного положения без проведения конкурсного отбора, обязательность которого предусмотрена законом, не могут быть переведены на другие должности государственной службы или должности в органах местного самоуправления.

Вместе с тем, предусмотрено, что субъект назначения после возобновления проведения конкурса для соответствующей категории должности государственной службы может принять решение о продлении прохождения государственной службы государственным служащим, назначенным в период действия военного положения без проведения конкурсного отбора, с его согласия без обязательного проведения конкурса при определенных условиях.

Автор: Наталя Мамченко

