Конкурси для призначення на посади держслужби планують відновити з 1 червня 2026 року — комітет рекомендував законопроект

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади 10 вересня вирішив рекомендувати до прийняття в першому читанні законопроект 13478-1, який зареєстрували перший віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко та член комітету з держвлади Віталій Безгін. Законопроект передбачає:
- відновлення конкурсівна посади державної служби та строки оголошення та проведення конкурсів на посади, на які призначено осіб під час дії воєнного стану без конкурсу;
- повноваження суб’єкта призначення приймати рішення щодо продовження проходження служби держслужбовцями та посадовими особами місцевого самоврядування, призначеними без конкурсу (для збереження часу та бюджетних ресурсів та патріотичних осіб на держслужбі);
- можливість призначення без конкурсного відбору, обов’язковість якого передбачена законом, на посади державної служби, посади в органах місцевого самоврядування, що знаходяться на територіях, де ведуться бойові дії;
- впровадження кадрового і кандидатського резерву, адаптації державного службовця;
- запровадження механізмів кар’єрного просуваннядержавних службовців, шляхом застосування можливості переведення на вищі посади державної служби в межах категорії посад протягом одного року після отримання відмінної оцінки за результатами щорічного оцінювання;
- запровадження пріоритету ветеранів і ветеранок при вступі на посади державної служби, за умови рівної професійної компетентності кандидатів;
- закріплення політичної неупередженості, політичної нейтральності та підвищення професіоналізму Комісії з питань вищого корпусу державної служби;
- запровадження проведення спеціальної перевірки кандидатів на посади державної служби категорії «А» перед співбесідою з суб’єктом призначення (стосовно кандидатур, визначених Комісією з питань вищого корупусу державної служби);
- скасування звільнення з посади державної служби за одну негативну оцінку;
- уточнення критеріїв звільнення державного службовця, призначеного на державну службу на умовах контракту;
- виключення зайвих та нікчемних (таких, що неможливо реалізувати) положень стосовно контрактів про проходження державної служби;
- уточнення термінології Закону, а також включення до Закону базових положень застосування інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах;
- запровадження реалізації гарантій щодо повернення на роботу для державних службовців, обраних на виборні посади тощо.
Перехідні положення законопроекту передбачають наступне.
Конкурси на посади державної служби, посади в органах місцевого самоврядування що обіймають особи, призначені у період дії воєнного стану без проведення конкурсного відбору, обов’язковість якого передбачена законом, оголошуються:
Граничний строк перебування особи на посаді, на яку її призначено до набрання чинності цим Законом у період дії воєнного стану без проведення конкурсного відбору, обов’язковість якого передбачена законом, становить:
У разі припинення чи скасування воєнного стану до 1 червня 2026 року призначення на посади державної служби, посади в органах місцевого самоврядування здійснюється в порядку, передбаченому ч. 5 статті 10 Закону «Про правовий режим воєнного стану» у період з дня припинення чи скасування воєнного стану до:
Ці положення не поширюються на державні органи та органи місцевого самоврядування, що розташовані на територіях, на яких ведуться бойові дії.
Державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування, призначені у період дії воєнного стану без проведення конкурсного відбору, обов’язковість якого передбачена законом, не можуть бути переведені на інші посади державної служби або посади в органах місцевого самоврядування.
Разом з тим, передбачено, що суб’єкт призначення після відновлення проведення конкурсу для відповідної категорії посади державної служби може прийняти рішення про продовження проходження державної служби державним службовцем, призначеним у період дії воєнного стану без проведення конкурсного відбору, за його згодою без обов’язкового проведення конкурсу за певних умов.
Автор: Наталя Мамченко
