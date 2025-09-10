Конкурси для призначення на посади держслужби планують відновити з 1 червня 2026 року — комітет рекомендував законопроект

Законопроект передбачає відновлення конкурсів на посади державної служби та строки оголошення та проведення конкурсів на посади, на які призначено осіб під час дії воєнного стану без конкурсу.

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади 10 вересня вирішив рекомендувати до прийняття в першому читанні законопроект 13478-1, який зареєстрували перший віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко та член комітету з держвлади Віталій Безгін. Законопроект передбачає:

- відновлення конкурсівна посади державної служби та строки оголошення та проведення конкурсів на посади, на які призначено осіб під час дії воєнного стану без конкурсу;

- повноваження суб’єкта призначення приймати рішення щодо продовження проходження служби держслужбовцями та посадовими особами місцевого самоврядування, призначеними без конкурсу (для збереження часу та бюджетних ресурсів та патріотичних осіб на держслужбі);

- можливість призначення без конкурсного відбору, обов’язковість якого передбачена законом, на посади державної служби, посади в органах місцевого самоврядування, що знаходяться на територіях, де ведуться бойові дії;

- впровадження кадрового і кандидатського резерву, адаптації державного службовця;

- запровадження механізмів кар’єрного просуваннядержавних службовців, шляхом застосування можливості переведення на вищі посади державної служби в межах категорії посад протягом одного року після отримання відмінної оцінки за результатами щорічного оцінювання;

- запровадження пріоритету ветеранів і ветеранок при вступі на посади державної служби, за умови рівної професійної компетентності кандидатів;

- закріплення політичної неупередженості, політичної нейтральності та підвищення професіоналізму Комісії з питань вищого корпусу державної служби;

- запровадження проведення спеціальної перевірки кандидатів на посади державної служби категорії «А» перед співбесідою з суб’єктом призначення (стосовно кандидатур, визначених Комісією з питань вищого корупусу державної служби);

- скасування звільнення з посади державної служби за одну негативну оцінку;

- уточнення критеріїв звільнення державного службовця, призначеного на державну службу на умовах контракту;

- виключення зайвих та нікчемних (таких, що неможливо реалізувати) положень стосовно контрактів про проходження державної служби;

- уточнення термінології Закону, а також включення до Закону базових положень застосування інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах;

- запровадження реалізації гарантій щодо повернення на роботу для державних службовців, обраних на виборні посади тощо.

Перехідні положення законопроекту передбачають наступне.

Конкурси на посади державної служби, посади в органах місцевого самоврядування що обіймають особи, призначені у період дії воєнного стану без проведення конкурсного відбору, обов’язковість якого передбачена законом, оголошуються:

на посади в органах місцевого самоврядування — з 1 червня 2026 року. Граничний строк оголошення таких конкурсів становить 12 місяців;

на посади державної служби категорії “А” — з 1 червня 2026 року. Граничний строк оголошення таких конкурсів становить 9 місяців;

на посади державної служби категорії “Б” — з 1 липня 2026 року. Граничний строк оголошення таких конкурсів становить 12 місяців;

на посади державної служби категорії “В” — з 1 вересня 2026 року. Граничний строк оголошення таких конкурсів становить 18 місяців.

Граничний строк перебування особи на посаді, на яку її призначено до набрання чинності цим Законом у період дії воєнного стану без проведення конкурсного відбору, обов’язковість якого передбачена законом, становить:

для посад державної служби категорій “А” і “Б” — 18 місяців з дня відновлення конкурсів на такі посади;

для посад державної служби категорії “В” та посад в органах місцевого самоврядування — 24 місяці з дня відновлення конкурсів.

У разі припинення чи скасування воєнного стану до 1 червня 2026 року призначення на посади державної служби, посади в органах місцевого самоврядування здійснюється в порядку, передбаченому ч. 5 статті 10 Закону «Про правовий режим воєнного стану» у період з дня припинення чи скасування воєнного стану до:

1 червня 2026 року — на посади державної служби категорії “А”, посади в органах місцевого самоврядування;

1 липня 2026 року — на посади державної служби категорії “Б”;

1 вересня 2026 року — на посади державної служби категорії “В”.

Ці положення не поширюються на державні органи та органи місцевого самоврядування, що розташовані на територіях, на яких ведуться бойові дії.

Державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування, призначені у період дії воєнного стану без проведення конкурсного відбору, обов’язковість якого передбачена законом, не можуть бути переведені на інші посади державної служби або посади в органах місцевого самоврядування.

Разом з тим, передбачено, що суб’єкт призначення після відновлення проведення конкурсу для відповідної категорії посади державної служби може прийняти рішення про продовження проходження державної служби державним службовцем, призначеним у період дії воєнного стану без проведення конкурсного відбору, за його згодою без обов’язкового проведення конкурсу за певних умов.

Автор: Наталя Мамченко

