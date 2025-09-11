Кабмин изменил состав Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы, введя туда Наталью Алюшину

При этом из состава комиссии исключили Олега Войтовича, Эмине Джапарову, Андрея Заболотного и Олега Канцурова.

Кабмин распоряжением от 10 сентября № 964-р изменил состав Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы.

Так, в состав Комиссии были включены:

- Мартынюк Елена Антоновна — директор Департамента юридического обеспечения Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;

- Алюшина Наталья Александровна — глава Национального агентства по вопросам государственной службы;

- Акимова Елена Андреевна — представитель от высших учебных заведений, осуществляющих подготовку в сфере публичного управления и администрирования.

При этом из состава комиссии исключили Олега Войтовича, Эмине Джапарову, Андрея Заболотного и Олега Канцурова.

Автор: Наталя Мамченко

