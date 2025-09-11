Кабмін змінив склад Комісії з питань вищого корпусу державної служби, увівши туди Наталію Алюшину

При цьому зі складу комісії виключили Олега Войтовича, Еміне Джапарову, Андрія Заболотного та Олега Канцурова.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабмін розпорядженням від 10 вересня №964-р змінив склад Комісії з питань вищого корпусу державної служби.

Так, до складу Комісії уведено:

Мартинюк Олену Антонівну — директора Департаменту юридичного забезпечення Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства,

Алюшину Наталію Олександрівну — голову Національного агентства з питань державної служби,

Акімову Олену Андріївну — представника від закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку у сфері публічного управління та адміністрування.

При цьому зі складу комісії виключили Олега Войтовича, Еміне Джапарову, Андрія Заболотного та Олега Канцурова.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.