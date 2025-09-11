Может ли государство принудительно забрать у владельца только часть земельного участка, если после этого остальная часть земли не может использоваться по назначению — позиция Верховного Суда

Верховный Суд указал, что в случае принятия решения о принудительном отчуждении земельных участков по мотивам общественной необходимости, при наличии обоснованного требования владельца, который доказывает невозможность рационального использования остатка земельного участка по его целевому назначению, органы государственной власти обязаны обеспечить отчуждение всего земельного участка, а не только его части.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд высказался об обязанности государства обеспечить полное отчуждение земельного участка по обоснованному требованию владельца в случае невозможности рационального использования его остатка при частичном отчуждении.

Так, в случае принятия решения о принудительном отчуждении земельных участков по мотивам общественной необходимости, при наличии обоснованного требования владельца, который доказывает невозможность рационального использования остатка земельного участка по его целевому назначению, органы государственной власти обязаны обеспечить отчуждение всего земельного участка, а не только его части. Об этом говорится в постановлении КАС ВС от 17 июня 2025 года по делу № П/857/9/24.

Обстоятельства дела

Дрогобычская районная государственная администрация обратилась в апелляционный административный суд, как суд первой инстанции, с иском к физическому лицу, третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований на предмет спора, на стороне истца - ЧАО «Национальная энергетическая компания «Укрэнерго», о принудительном отчуждении в государственную собственность по мотивам общественной необходимости части земельного участка (целевое назначение: для коллективного садоводства), который принадлежит на праве частной собственности ответчику.

Исковые требования обоснованы необходимостью изъятия земельного участка для общественных нужд для размещения, строительства, эксплуатации и обслуживания стратегического системообразующего магистрального линейного энергообъекта.

Основанием для обращения в суд стало то, что ответчик не дал добровольного согласия на выкуп части земельного участка.

Суд первой инстанции удовлетворил исковые требования. В апелляционной жалобе ответчик указал, что суд первой инстанции не обратил внимание на то, что остальная часть земельного участка, которая ему принадлежит на праве собственности, не может использоваться им по целевому назначению, учитывая определенные Законом от 9 июля 2010 года № 2480-VI «О землях энергетики и правовом режиме специальных зон энергетических объектов» ограничения на использование земель в специальных зонах объектов энергетики, в связи с чем целесообразным будет либо выкуп принадлежащего ему земельного участка в полном объеме, либо передача другого земельного участка соответствующей площади, расположения и целевого назначения.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд удовлетворил апелляционную жалобу, отменил решение суда первой инстанции и принял новое решение об отказе в удовлетворении иска.

Верховный Суд указал, что в случае принятия решения о принудительном отчуждении земельных участков по мотивам общественной необходимости, при наличии обоснованного требования владельца, который доказывает невозможность рационального использования остатка земельного участка по его целевому назначению, органы государственной власти обязаны обеспечить отчуждение всего земельного участка, а не только его части.

Суд также пришел к выводу, что в случае размещения на отчуждаемой части земельного участка воздушной линии электропередач 220 кВ, остальная площадь этого земельного участка, которая останется в собственности, фактически попадает в пределы охранной зоны электрических сетей, в которой установлены существенные ограничения по возможностям использования земли, что делает невозможным рациональное использование земельного участка по его целевому назначению, и, соответственно, подтверждает обоснованность требования владельца по отчуждению всего земельного участка или предоставлению ему в собственность участка с подобными характеристиками.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», законодательство дополнили нормами о порядке принудительного отчуждения земельных участков и другого недвижимого имущества по мотивам общественной необходимости для размещения объектов ОПК и различных объектов инфраструктуры в Ужгородском районе Закарпатской области.

8 августа вступил в силу принятый в марте 2025 года закон №4321-IX (законопроект 9549).

Закон «О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения» дополнили новой статьей 14-1, которая будет регулировать порядок принудительного отчуждения земельных участков и другого недвижимого имущества в Ужгородском районе Закарпатской области.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.