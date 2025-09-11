Практика судів
Чи може держава примусово забрати у власника лише частину земельної ділянки, якщо після цього решта землі не може використовуватися за призначенням – позиція Верховного Суду

11:59, 11 вересня 2025
Верховний Суд вказав, що у разі прийняття рішення про примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності, за наявності обґрунтованої вимоги власника, який доводить неможливість раціонального використання залишку земельної ділянки за її цільовим призначенням, органи державної влади зобов’язані забезпечити відчуження всієї земельної ділянки, а не лише її частини.
Чи може держава примусово забрати у власника лише частину земельної ділянки, якщо після цього решта землі не може використовуватися за призначенням – позиція Верховного Суду
Верховний Суд висловився про зобов’язання держави забезпечити повне відчуження земельної ділянки за обґрунтованою вимогою власника в разі неможливості раціонального використання її залишку при частковому відчуженні.

Так, у разі прийняття рішення про примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності, за наявності обґрунтованої вимоги власника, який доводить неможливість раціонального використання залишку земельної ділянки за її цільовим призначенням, органи державної влади зобов’язані забезпечити відчуження всієї земельної ділянки, а не лише її частини. Про це йдеться у постанові КАС ВС від 17 червня 2025 року у справі № П/857/9/24.

Обставини справи

Дрогобицька районна державна адміністрація звернулася до апеляційного адміністративного суду, як суду першої інстанції, з позовом до фізичної особи, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - ПрАТ «Національна енергетична компанія «Укренерго», про примусове відчуження у державну власність з мотивів суспільної необхідності частини земельної ділянки (цільове призначення: для колективного садівництва), яка належить на праві приватної власності відповідачу.

Позовні вимоги обґрунтовані необхідністю вилучення земельної ділянки для суспільних потреб для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування стратегічного системоутворюючого магістрального лінійного енергооб’єкта.

Підставою для звернення до суду стало те, що відповідач не надав добровільної згоди на викуп частини земельної ділянки.

Суд першої інстанції задовольнив позовні вимоги. У апеляційній скарзі відповідач зазначив, що суд першої інстанції не звернув увагу на те, що решта земельної ділянки, яка йому належить на праві власності не може використовуватись ним за цільовим призначенням, з огляду на визначені Законом від 9 липня 2010 року № 2480-VI «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів» обмеження на використання земель у спеціальних зонах об’єктів енергетики, у зв’язку з чим доцільним буде або викуп належної йому земельної ділянки у повному обсязі, або передача іншої земельної ділянки відповідної площі, розташування та цільового призначення.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд задовольнив апеляційну скаргу, скасував рішення суду першої інстанції та ухвалив нове рішення про відмову у задоволенні позову.

Верховний Суд вказав, що у разі прийняття рішення про примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності, за наявності обґрунтованої вимоги власника, який доводить неможливість раціонального використання залишку земельної ділянки за її цільовим призначенням, органи державної влади зобов’язані забезпечити відчуження всієї земельної ділянки, а не лише її частини.

Суд також дійшов висновку, що у разі розміщення на відчужуваній частині земельної ділянки повітряної лінії електропередач 220 кВ, решта площі цієї земельної ділянки, що залишиться у власності, фактично потрапляє в межі охоронної зони електричних мереж, у якій встановлено суттєві обмеження щодо можливостей використання землі, що унеможливлює раціональне використання земельної ділянки за її цільовим призначенням, і, відповідно, підтверджує обґрунтованість вимоги власника щодо відчуження всієї земельної ділянки або надання йому у власність ділянки з подібними характеристиками.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», законодавство доповнили нормами щодо порядку примусового відчуження земельних ділянок та іншого нерухомого майна з мотивів суспільної необхідності для розміщення об’єктів ОПК та різних об’єктів інфраструктури в Ужгородському районі Закарпатської області.

8 серпня набув чинності прийнятий у березні 2025 року закон №4321-IX (законопроект 9549).

Закон «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану» доповнили новою статтею 14-1, яка регулюватиме порядок примусового відчуження земельних ділянок та іншого нерухомого майна в Ужгородському районі Закарпатської області.

Автор: Наталя Мамченко





