ЕСПЧ признал нарушение Конвенции в деле экс-судьи Родиона Киреева, которого в 2014 году огласили в розыск

12:55, 11 сентября 2025
В деле скандального экс-судьи Печерского райсуда Киева Родиона Киреева Европейский суд по правам человека признал нарушение статьи 6 Конвенции из-за отказа в доступе к высшим судам.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) опубликовал решение от 28 августа 2025 года, в котором установил нарушение статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод по заявлению скандально известного экс-судьи Печерского райсуда Киева Родиона Киреева.

Напомним, что бывший судья так и не предстал перед украинским правосудием, уехав в РФ и получив там, по данным медиа, лицензию адвоката. В апреле 2014 года ГПУ начала досудебное расследование против Киреева, по обвинению по части 2 статьи 375 УК – вынесение заведомо неправосудного приговора. 20 июня 2014 года ГПУ объявила Киреева в розыск. 7 июля МВД объявило его в розыск.

Итак, в этом решении ЕСПЧ объединены жалобы Киреева и другого заявителя – Надежды Лиман (решение по делу «Киреев и Лиман против Украины»).

Заявители жаловались на отказ в доступе к высшим судам. Они ссылались, прямо или по существу, на статью 6 § 1 Конвенции.

Основной вопрос в данном деле касался отказа заявителю Кирееву в доступе к вышестоящему суду в связи с его увольнением с должности судьи на основании Указа Президента от 18.01.2016.

Заявитель оспаривал свое увольнение в судах, но 2.03.2016 Высший административный суд (ВАСУ) отклонил его иск как необоснованный, посчитав, что Президент действовал в рамках своих законных полномочий. 4.04.2016 Верховный Суд Украины отклонил апелляцию заявителя от 18.03.2016 на решение ВАСУ, сочтя, что апелляция была подана с нарушением сроков, и отказал в просьбе о продлении установленного законом десятидневного срока, в рамках которого он утверждал, что получил полный текст оспариваемого решения только 12.03.2016. ВСУ отметил, что адвокат заявителя присутствовал на заседании 0.03.2016, на котором были оглашены вводная и резолютивная части оспариваемого решения, и что соответствующий срок начал отсчитываться с этой даты.

ЕСПЧ указал, что статья 6 обеспечивает каждому право на то, чтобы любое требование, касающееся его гражданских прав или обязанностей, было рассмотрено судом или трибуналом. Это право на доступ не является абсолютным и подлежит ограничениям, которые, однако, не должны ограничивать или сокращать доступ лица таким образом или до такой степени, что будет нарушена сама сущность этого права.

Статья 6 Конвенции не обязывает Договаривающиеся Государства создавать апелляционные или кассационные суды. Однако, если такие суды существуют, гарантии статьи 6 должны соблюдаться, например, в том, что она гарантирует участникам судебного разбирательства эффективное право доступа к судам для определения их гражданских прав и обязанностей.

ЕСПЧ отметил, что не в его компетенции рассматривать предполагаемые ошибки в праве или фактах, допущенные национальными судами. С другой стороны, риск любой ошибки, допущенной государственным органом, должно нести на себе государство, и ошибки не должны исправляться за счет соответствующего лица.

С учетом своей прецедентной практики по данному вопросу, ЕСПЧ считает, что в данном случае рассматриваемые ограничения нарушили саму сущность права заявителей на доступ к высшим судам. Таким образом, эти жалобы являются приемлемыми и свидетельствуют о нарушении статьи 6 § 1 Конвенции.

При этом по жалобе Киреева №56234/16, ЕСПЧ не присудил ему никаких сумм компенсации, поскольку он не требовал денежной сатисфакции.

Автор: Наталя Мамченко

