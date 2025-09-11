В Офисе Генпрокурора подчеркнули необходимость создания военной полиции, военных судов и военной адвокатуры

По словам заместителя Генпрокурора Андрея Лещенко, нужно создать систему военной юстиции, куда войдут военная полиция с функциями оперативно-розыскной деятельности, а также следственные подразделения, военные прокуроры, военные суды и адвокатура.

Заместитель Генерального прокурора Андрей Лещенко подчеркнул, что «Украина нуждается в восстановлении системы военной юстиции». Так, во время своего выступления на форуме по военному праву Андрей Лещенко обратил внимание участников форума на необходимость комплексного восстановления системы военной юстиции в Украине.

«Создание эффективной системы военной юстиции должно включать не только военную полицию с функциями оперативно-розыскной деятельности, но и следственные подразделения, военных прокуроров, военные суды и адвокатуру.

Это позволит оперативно реагировать на нарушения, собирать и фиксировать доказательства, поддерживать обвинения в судах и одновременно защищать права военнослужащих», – подчеркнул Андрей Лещенко.

В этом контексте важным является приведение украинского законодательства в соответствие с международными стандартами, в частности, относительно квалификации военных и воинских преступлений. «Нужно комплексное решение, которое бы позволяло не только расследовать военные преступления, но и предупреждать их, поддерживать обвинение с соблюдением принципа состязательности», — отметил Андрей Лещенко.

Напомним, что Верховная Рада 19 июня 2024 года приняла в первом чтении законопроект о Военной полиции №6569-д.

Военные суды в Украине уже существовали и были ликвидированы в соответствии с Законом от 7 июля 2010 года «О судоустройстве и статусе судей». С тех пор время от времени появляются инициативы относительно их восстановления.

Вместе с тем, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», из норм законопроекта №6569-д следует, что деятельность Военной полиции будет касаться не только военнослужащих. Так, Военная полиция в неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и имущества или с непосредственным преследованием лиц, которые подозреваются в совершении преступления, в случаях и на основаниях, предусмотренных законом, сможет проникать в жилье или в другое владение лица с немедленным уведомлением органа досудебного расследования и прокуратуры (п. 11 ч. 1 ст. 16 проекта № 6569-д). Это новые полномочия, которых сейчас Военная служба правопорядка не имеет.

Кроме того, Военная полиция во время проведения мероприятий по задержанию лиц, которые подозреваются в совершении преступления, а также при обстоятельствах, которые угрожают жизни и здоровью людей, будет наделена полномочиями временно ограничивать или запрещать движение транспорта и пешеходов на отдельных участках улиц и автомобильных дорог, а также останавливать и проводить поверхностную проверку с этой целью транспортные средства, проверять у водителей документы на право пользования и управления ими (п. 17 ч. 1 ст. 16).

Также мы писали, что военная полиция сможет материально поощрять разоблачителей и привлекать их на договорных началах.

Кроме того, Военная полиция во время проведения проверок или служебных расследований может обращаться с запросом о предоставлении информации к юридическим лицам всех форм собственности. При этом проектом 6570-д в КУоАП вводится новая статья 188-58 «Невыполнение законных требований должностных лиц Военной полиции». В соответствии с ней непредоставление информации Военной полиции на запрос их должностных лиц, предоставление заведомо недостоверной информации или не в полном объеме, нарушение установленных законом сроков ее предоставления, сообщение третьих лиц относительно того, что о них собирается такая информация – влекут за собой наложение штрафа от 4 250 грн до 6 800 грн.

Также Военная полиция сможет задерживать на сутки лиц в военной форме, которые не имеют при себе документов, и передавать их уполномоченным органам. При этом у таких лиц смогут изымать документы. Кроме того, Военная полиция сможет с согласия опрашивать лицо, если существуют достаточные основания считать, что оно обладает информацией, необходимой для выполнения полномочий Военной полиции, осуществлять оперативно-розыскную деятельность и т. д.

Автор: Наталя Мамченко

