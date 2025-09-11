В Офісі Генпрокурора наголосили на потребі створення військової поліції, військових судів та військової адвокатури

За словами заступника Генпрокурора Андрія Лещенка, потрібно створити систему військової юстиції, куди увійдуть військова поліція з функціями оперативно-розшукової діяльності, а також слідчі підрозділи, військові прокурори, військові суди та адвокатура.

Заступник Генерального прокурора Андрій Лещенко наголосив, що «Україна потребує відновлення системи військової юстиції».

Так, під час свого виступу на форумі з військового права Андрій Лещенко звернув увагу учасників форуму на необхідності комплексного відновлення системи військової юстиції в Україні.

«Створення ефективної системи військової юстиції має включати не лише військову поліцію з функціями оперативно-розшукової діяльності, а й слідчі підрозділи, військових прокурорів, військові суди та адвокатуру.

Це дозволить оперативно реагувати на порушення, збирати та фіксувати докази, підтримувати обвинувачення у судах і водночас захищати права військовослужбовців» – наголосив Андрій Лещенко.

У цьому контексті важливим є приведення українського законодавства у відповідність до міжнародних стандартів, зокрема щодо кваліфікації воєнних та військових злочинів.

«Потрібне комплексне рішення, яке б дозволяло не тільки розслідувати військові злочини, але і попереджувати їх, підтримувати обвинувачення із дотриманням принципу змагальності», — зазначив Андрій Лещенко.

Нагадаємо, що Верховна Рада 19 червня 2024 року прийняла в першому читанні законопроект про Військову поліцію №6569-д.

Військові суди в Україні вже існували і були ліквідовані відповідно до Закону від 7 липня 2010 року «Про судоустрій і статус суддів». З тих пір час від часу з’являються ініціативи стосовно їх відновлення.

Разом із тим, як раніше писала «Судово-юридична газета», з норм законопроекту №6569-д випливає, що діяльність Військової поліції буде торкатися не лише військовослужбовців.

Так, Військова поліція у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, у випадках та на підставах, передбачених законом, зможе проникати до житла чи до іншого володіння особи з негайним повідомленням органу досудового розслідування та прокуратури (п. 11 ч. 1 ст. 16 проекту №6569-д).

Це нові повноваження, яких наразі Військова служба правопорядку не має.

Крім того, Військова поліція під час проведення заходів щодо затримання осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, а також при обставинах, що загрожують життю і здоров'ю людей, буде наділена повноваженнями тимчасово обмежувати або забороняти рух транспорту і пішоходів на окремих ділянках вулиць та автомобільних доріг, а також зупиняти і проводити поверхневу перевірку з цією метою транспортні засоби, перевіряти у водіїв документи на право користування та керування ними (п. 17 ч. 1 ст. 16).

Також ми писали, що військова поліція зможе матеріально заохочувати викривачів і залучати їх на договірних засадах.

Крім того, Військова поліція під час проведення перевірок або службових розслідувань може звертатися із запитом про надання інформації до юридичних осіб усіх форм власності. При цьому проектом 6570-д до КУпАП вводиться нова стаття 188-58 «Невиконання законних вимог посадових осіб Військової поліції».

Відповідно до неї ненадання інформації Військовій поліції на запит їх посадових осіб, надання завідомо недостовірної інформації чи не в повному обсязі, порушення встановлених законом строків її надання, повідомлення третіх осіб стосовно того, що про них збирається така інформація – тягнуть за собою накладення штрафу від 4 250 грн до 6 800 грн.

Також Військова поліція зможе затримувати на добу осіб у військовій формі, які не мають при собі документів, і передавати їх уповноваженим органам. При цьому у таких осіб зможуть вилучати документи.

Крім того, Військова поліція зможе за згодою опитувати особу, якщо існує достатньо підстав вважати, що вона володіє інформацією, необхідною для виконання повноважень Військової поліції, здійснювати оперативно-розшукову діяльність тощо.

Автор: Наталя Мамченко

