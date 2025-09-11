Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

В Офісі Генпрокурора наголосили на потребі створення військової поліції, військових судів та військової адвокатури

16:52, 11 вересня 2025
За словами заступника Генпрокурора Андрія Лещенка, потрібно створити систему військової юстиції, куди увійдуть військова поліція з функціями оперативно-розшукової діяльності, а також слідчі підрозділи, військові прокурори, військові суди та адвокатура.
В Офісі Генпрокурора наголосили на потребі створення військової поліції, військових судів та військової адвокатури
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Заступник Генерального прокурора Андрій Лещенко наголосив, що «Україна потребує відновлення системи військової юстиції».

Так, під час свого виступу на форумі з військового права Андрій Лещенко звернув увагу учасників форуму на необхідності комплексного відновлення системи військової юстиції в Україні.

«Створення ефективної системи військової юстиції має включати не лише військову поліцію з функціями оперативно-розшукової діяльності, а й слідчі підрозділи, військових прокурорів, військові суди та адвокатуру.

Це дозволить оперативно реагувати на порушення, збирати та фіксувати докази, підтримувати обвинувачення у судах і водночас захищати права військовослужбовців» – наголосив Андрій Лещенко.

У цьому контексті важливим є приведення українського законодавства у відповідність до міжнародних стандартів, зокрема щодо кваліфікації воєнних та військових злочинів.

«Потрібне комплексне рішення, яке б дозволяло не тільки розслідувати військові злочини, але і попереджувати їх, підтримувати обвинувачення із дотриманням принципу змагальності», — зазначив Андрій Лещенко.

Нагадаємо, що Верховна Рада 19 червня 2024 року прийняла в першому читанні законопроект про Військову поліцію №6569-д.

Військові суди в Україні вже існували і були ліквідовані відповідно до Закону від 7 липня 2010 року «Про судоустрій і статус суддів». З тих пір час від часу з’являються ініціативи стосовно їх відновлення.

Разом із тим, як раніше писала «Судово-юридична газета», з норм законопроекту №6569-д випливає, що діяльність Військової поліції буде торкатися не лише військовослужбовців.

Так, Військова поліція у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, у випадках та на підставах, передбачених законом, зможе проникати до житла чи до іншого володіння особи з негайним повідомленням органу досудового розслідування та прокуратури (п. 11 ч. 1 ст. 16 проекту №6569-д).

Це нові повноваження, яких наразі Військова служба правопорядку не має.

Крім того, Військова поліція під час проведення заходів щодо затримання осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, а також при обставинах, що загрожують життю і здоров'ю людей, буде наділена повноваженнями тимчасово обмежувати або забороняти рух транспорту і пішоходів на окремих ділянках вулиць та автомобільних доріг, а також зупиняти і проводити поверхневу перевірку з цією метою транспортні засоби, перевіряти у водіїв документи на право користування та керування ними (п. 17 ч. 1 ст. 16).

Також ми писали, що військова поліція зможе матеріально заохочувати викривачів і залучати їх на договірних засадах.

Крім того, Військова поліція під час проведення перевірок або службових розслідувань може звертатися із запитом про надання інформації до юридичних осіб усіх форм власності. При цьому проектом 6570-д до КУпАП вводиться нова стаття 188-58 «Невиконання законних вимог посадових осіб Військової поліції».

Відповідно до неї ненадання інформації Військовій поліції на запит їх посадових осіб, надання завідомо недостовірної інформації чи не в повному обсязі, порушення встановлених законом строків її надання, повідомлення третіх осіб стосовно того, що про них збирається така інформація – тягнуть за собою накладення штрафу від 4 250 грн до 6 800 грн.

Також Військова поліція зможе затримувати на добу осіб у військовій формі, які не мають при собі документів, і передавати їх уповноваженим органам. При цьому у таких осіб зможуть вилучати документи.

Крім того, Військова поліція зможе за згодою опитувати особу, якщо існує достатньо підстав вважати, що вона володіє інформацією, необхідною для виконання повноважень Військової поліції, здійснювати оперативно-розшукову діяльність тощо.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Національна поліція поліція адвокатура офіс генерального прокурора

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Офісі Генпрокурора наголосили на потребі створення військової поліції, військових судів та військової адвокатури

За словами заступника Генпрокурора Андрія Лещенка, потрібно створити систему військової юстиції, куди увійдуть військова поліція з функціями оперативно-розшукової діяльності, а також слідчі підрозділи, військові прокурори, військові суди та адвокатура.

Для суддів місцевих та апеляційних судів, яких планують призначити на посади у 2026 році, поки що не передбачена суддівська винагорода

Для новопризначених суддів необхідно додатково передбачити фінансування у розмірі 3 млрд 817 млн гривень.

Помічник судді місцевого загального суду тепер має отримувати 27 тисяч грн, апеляційного – 34,5 тисяч грн — ДСА озвучила оклади після постанови Кабміну

Секретар судового засідання у місцевому загальному суді після цих змін має отримувати 17-19,5 тисяч грн, а головний спеціаліст від 14,8 тисяч грн до 19,5 тисяч грн.

У Верховному Суді нагадали, що очікують від ВККС оголошення нового конкурсу до касаційних судів

У 2019-2025 роках Верховний Суд з різних причин «втратив» вже 51 суддю.

ЄСПЛ визнав порушення Конвенції у справі екссудді Родіона Кірєєва, якого у 2014 році оголосили в розшук

У справі скандального екссудді Печерського райсуду Києва Родіона Кірєєва Європейський суд з прав людини визнав порушення статті 6 Конвенції через відмову в доступі до вищих судів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірена Гулкевич
    Ірена Гулкевич
    суддя Львівського окружного адміністративного суду