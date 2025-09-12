Расходы из бюджета на Минцифры увеличили с 4,16 млрд грн до 8,59 млрд грн – вступают в силу изменения в бюджет

Бюджет Минцифры увеличили вдвое – изменения в закон о госбюджете на 2025 год.

13 сентября вступают в силу изменения в закон о Государственном бюджете на 2025 год в целом как закон №4571-IX (законопроект 13439-3).

Среди прочего, этим законом вдвое увеличены расходы Министерства цифровой трансформации.

Так, до изменений бюджет Минцифры составлял 4,16 млрд грн.

После изменений бюджет по общему фонду будет составлять 8,59 млрд грн.

В частности, с 2,9 млрд грн до 5,75 млрд грн увеличено финансирование Фонда развития инноваций.

Напомним, Фонд развития инноваций — государственная институция, отвечающая за поддержку оборонных (Brave1) и гражданских (Украинский фонд стартапов) инноваций.

Также 1,4 млрд грн выделено на обеспечение соответствующих мероприятий по внедрению специальных инновационных технологий.

Также изменениями в статью 7 закона о государственном бюджете установлено, что прожиточный минимум, который применяется для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры, составляет:

с 1 января 2025 года по 31 июля 2025 года – 1600 грн

и с 1 августа 2025 года по 31 декабря 2025 года – 2102 грн.

Следовательно, после вступления в силу закона «голый» должностной оклад в окружной прокуратуре будет составлять не 40 тысяч грн, а 52 550 грн.

Автор: Наталя Мамченко

