Расходы из бюджета на Минцифры увеличили с 4,16 млрд грн до 8,59 млрд грн – вступают в силу изменения в бюджет

13 сентября вступают в силу изменения в закон о Государственном бюджете на 2025 год в целом как закон №4571-IX (законопроект 13439-3).
Среди прочего, этим законом вдвое увеличены расходы Министерства цифровой трансформации.
Так, до изменений бюджет Минцифры составлял 4,16 млрд грн.
После изменений бюджет по общему фонду будет составлять 8,59 млрд грн.
В частности, с 2,9 млрд грн до 5,75 млрд грн увеличено финансирование Фонда развития инноваций.
Напомним, Фонд развития инноваций — государственная институция, отвечающая за поддержку оборонных (Brave1) и гражданских (Украинский фонд стартапов) инноваций.
Также 1,4 млрд грн выделено на обеспечение соответствующих мероприятий по внедрению специальных инновационных технологий.
Также изменениями в статью 7 закона о государственном бюджете установлено, что прожиточный минимум, который применяется для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры, составляет:
Следовательно, после вступления в силу закона «голый» должностной оклад в окружной прокуратуре будет составлять не 40 тысяч грн, а 52 550 грн.
Автор: Наталя Мамченко
