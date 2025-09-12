Практика судів
Видатки з бюджету на Мінцифри збільшили з 4,16 млрд грн до 8,59 млрд грн – набувають сили зміни до бюджету

14:17, 12 вересня 2025
Бюджет Мінцифри збільшили вдвічі – зміни до закону про держбюджет на 2025 рік.
Фото: dou.ua
13 вересня набувають сили зміни до закону про Державного бюджету на 2025 рік цілому як закон №4571-IX (законопроект 13439-3).

Серед іншого, цим законом вдвічі збільшені видатки Міністерства цифрової трансформації.

Так, до змін бюджет Мінцифри складає 4,16 млрд грн.

Після змін бюджет за загальним фондом складатиме 8,59 млрд грн.

Зокрема з 2,9 млрд грн до 5,75 млрд грн збільшено фінансування Фонду розвитку інновацій.

Нагадаємо, Фонд розвитку інновацій — державна інституція, що відповідає за підтримку оборонних (Brave1) та цивільних (Український фонд стартапів) інновацій. Також 1,4 млрд грн виділено на забезпечення відповідних заходів стосовно запровадження спеціальних інноваційних технологій.

Також змінами до статті 7 закону про державний бюджет встановлено, що прожитковий мінімум, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури, становить:

  • з 1 січня 2025 року по 31 липня 2025 року – 1600 грн
  • та з 1 серпня 2025 року по 31 грудня 2025 року – 2102 грн.

Отже, після вступу в силу закону «голий» посадовий оклад в окружній прокуратурі буде складати не 40 тисяч грн, а 52 550 грн.

Автор: Наталя Мамченко

