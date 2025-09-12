Обстоятельства, установленные в производстве, в котором не принимают участия другие обвиняемые, не должны иметь преюдициального значения для их дел – Верховный Суд

Статус доказательств, использованных в одном деле, должен оставаться сугубо относительным, а их сила должна ограничиваться конкретным производством.

Обстоятельства, установленные в производстве, в котором не принимают участия другие обвиняемые, не должны иметь преюдициального значения для их дел. Статус доказательств, использованных в одном деле, должен оставаться сугубо относительным, а их сила должна ограничиваться конкретным производством. На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 24 июля 2025 года по делу №759/19740/21.

Позиции судов

Суды предыдущих инстанций признали виновным и осудили обвиняемого по ч. 2 ст. 296 УК.

В кассационной жалобе защитник отмечает противоречия между формулировкой обвинения и изложением фактических обстоятельств в обвинительном акте, поскольку обвинительный акт, направленный в суд, существенно отличается от сообщения о подозрении. Так, в сообщении о подозрении указано, что обвиняемый ударил потерпевшего, тогда как по фактическим обстоятельствам, изложенным в обвинительном акте, это сделал соучастник. Апелляционный суд при отсутствии соответствующего ходатайства повторно не исследовал обстоятельств дела, а также не дал оценки изложенному в приговоре суда преюдициальному факту относительно того, что: «Соучастник беспричинно, кулаком своей руки, умышленно нанес один удар в лицо потерпевшего, в результате чего причинил последнему физическую боль».

Позиция Верховного Суда

КУС ВС оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций. В обоснование позиции КУС ВС указал, что по результатам судебного рассмотрения суд на основании непосредственно исследованных доказательств пришел к выводу о доказанности виновности осужденного в совершении инкриминируемого ему органом досудебного расследования уголовного правонарушения, в частности в нанесении потерпевшему в лицо спорного удара.

Указание данного обстоятельства относительно других обвиняемых подлежит оценке судом в рамках выделенных в отношении них уголовных производств.

В этом аспекте защита обращает внимание на то, что в отношении соучастника хулиганских действий, вынесен обвинительный приговор, которым утверждено соглашение о признании им своей виновности в совершении этих действий и из которого следует, что именно соучастник нанес спорный удар в лицо потерпевшего. Следовательно, этот приговор имеет преюдициальное значение для уголовного производства в отношении ее подзащитного.

Суд не соглашается с такими аргументами защиты, поскольку обстоятельства, установленные в производстве, в котором не принимают участия другие обвиняемые, не должны иметь преюдициального значения для их дел.

Статус доказательств, использованных в одном деле, должен оставаться сугубо относительным, а их сила должна ограничиваться данными конкретного производства.

Приговор в отношении соучастника вынесен по результатам утверждения соглашения о признании виновности. По сути, он является результатом специфической процедуры, которая не предусматривает состязательного исследования всех обстоятельств дела. Суд, утверждая соглашение о признании виновности, ограничивается лишь выяснением обстоятельств, определенных в ст. 474 УПК.

То есть, вынесение приговора в отношении соучастника не освобождало суд от оценки доказательств, в частности относительно причинения спорного удара потерпевшему, в уголовном производстве по обвинению осужденного.

Как указано выше, суд, исследовав доказательства, пришел к выводу, что спорный удар нанес именно осужденный. Коллегия судей ККС не находит оснований сомневаться в этих выводах судов предыдущих инстанций, поэтому отклоняет аргументы защиты.

Автор: Наталя Мамченко

