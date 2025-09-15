Кабмин 15 сентября внесет законопроект о госбюджете на 2026 год, который будет рассчитан на продолжение боевых действий в течение 2026 года

Министр финансов Сергей Марченко ранее сообщил, что Кабмин будет подавать проект бюджета с учетом того, что боевые действия продолжатся весь 2026 год.

Правительство 15 сентября должно внести в парламент законопроект о Государственном бюджете на 2026 год. По данным первого заместителя председателя Комитета ВР по вопросам налоговой политики Ярослава Железняка, одобрить проект правительство планирует вечером 15 сентября, и в этот же день внести его в Верховную Раду.

17 сентября проект будет рассмотрен и презентован на Комитете по вопросам бюджета, и впоследствии – представлен в Раде.

«Это не требует голосования, поэтому после презентации и до 1 октября будет происходить подача правок от депутатов. После этого идет подготовка бюджетным Комитетом таблицы предложений и бюджетных выводов (где-то до середины октября).

Далее одобрение бюджетных предложений должно состояться до 20 октября. Здесь нужно несколько раз 226+ голосов. Считайте это первым чтением.

Далее доработка проекта Бюджета 2026 и финальное его одобрение до 20 ноября. Здесь тоже нужно дважды 226+, и это финальное одобрение Бюджета», отметил Железняк.

По его словам, параллельно будут двигаться изменения в Бюджетный кодекс.

«Мы сейчас не имеем других вариантов, кроме как идти по сценарию, который предусматривает продолжение войны на весь 2026 год. Если будут положительные последствия переговоров и до конца года четкое понимание, что война завершится, и она закончится стабильным и устойчивым миром для Украины, конечно, мы этот подход пересмотрим. Но на сегодняшний день мы должны быть прагматичными. И поэтому на весь 2026 год мы планируем бюджет с учетом продолжения боевых действий.

Соответствующим образом предусматриваем нашу потребность, которая сейчас составляет 45 млрд долларов – это потребность во внешнем финансировании, это не дефицит. Это потребность, в том числе, дефицит плюс погашение долгов. Сейчас эта потребность полностью не покрыта, мы ведем переговоры с нашими ключевыми партнерами, это страны G7 и ЕС. И я думаю, что вместе с МВФ и другими стейкхолдерами мы выйдем на приемлемый вариант, каким образом эти потребности закрывать», отметил Сергей Марченко.

Напомним, ранее правительство постановлением №774 одобрило Бюджетную декларацию на 2026-2028 годы. Как свидетельствует документ, для судебной ветви власти поводов для оптимизма в части увеличения финансирования нет. Правительство предлагает оставить на уровне 2102 грн прожиточный минимум для расчета окладов судей. То есть, на том же уровне, на котором его «заморозили» в 2021 году.

Итак, «обычный» прожиточный минимум для трудоспособных лиц в 2026 году Минфин предлагает несколько – на 260 грн – увеличить:

в 2026 году – 3288 грн

в 2027 году – 3482 грн

в 2028 – 3667 грн

Минимальную зарплату правительство предлагает следующую:

с 1 января 2026 года – в размере 8 688 грн;

с 1 января 2027 года – 9374 грн;

с 1 января 2028 года – 10 059 грн.

Должностной оклад работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки:

с 1 января 2026 г. в размере 3 470 гривен;

с 1 января 2027 г. в размере 3 744 гривны;

с 1 января 2028 г. в размере 4 018 гривен.

«Размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который применяется для определения базового размера должностного оклада судьи, должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов остается на уровне 2025 года», – подчеркивает правительство в документе.

Бюджетная декларация предусматривает, что обменный курс гривны к доллару США будет составлять в среднем за период:

2026 год – 44,7 грн за доллар

2027 год – 45,2 грн за доллар

2028 год – 45,6 грн за доллар.

Автор: Наталя Мамченко

