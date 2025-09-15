Практика судів
Кабмін 15 вересня внесе законопроект про держбюджет на 2026 рік, який буде розрахований на продовження бойових дій протягом 2026 року

12:13, 15 вересня 2025
Міністр фінансів Сергій Марченко раніше повідомив, що Кабмін буде подавати проект бюджету з урахуванням того, що бойові дії продовжаться весь 2026 рік.
Уряд 15 вересня має внести до парламенту законопроект про Державний бюджет на 2026 рік. За даними першого заступника голови Комітету ВР з питань податкової політики Ярослава Железняка, схвалити проект уряд планує ввечері 15 вересня, і цього ж дня внести до його до Верховної Ради.

17 вересня проект буде розглянутий та презентований на Комітеті з питань бюджету, і згодом – представлений у Раді.

«Це не потребує голосування, тож після презентації і до 1 жовтня буде відбуватися подання правок від депутатів. Після цього йде підготовка бюджетним Комітетом таблиці пропозицій та бюджетних висновків (десь до середини жовтня).

Далі схвалення бюджетних пропозицій має відбутися до 20 жовтня. Тут потрібно декілька разів 226+ голосів. Вважайте це першим читанням.

Далі доопрацювання проекту Бюджету 2026 і фінальне його схвалення до 20 листопада. Тут теж треба двічі 226+, і це фінальне схвалення Бюджету», зазначив Железняк. За його словами, паралельно будуть рухатися зміни до Бюджетного кодексу.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», міністр фінансів Сергій Марченко раніше повідомив, що Кабмін буде подавати проект бюджету з урахуванням того, що бойові дії продовжаться весь 2026 рік.

«Ми зараз не маємо інших варіантів, крім йти за сценарієм, який передбачає продовження війни на весь 2026 рік. Якщо будуть позитивні наслідки перемовин і до кінця року чітке розуміння, що війна завершиться, і вона закінчиться стабільним та сталим миром для України, звичайно, ми цей підхід переглянемо. Але на сьогодні ми маємо бути прагматичними. І тому на весь 2026 рік ми плануємо бюджет з урахуванням продовження бойових дій.

Відповідним чином передбачаємо нашу потребу, яка наразі складає 45 млрд доларів – це потреба у зовнішньому фінансуванні, це не дефіцит. Це потреба, у тому числі, дефіцит плюс погашення боргів. Наразі ця потреба повністю не покрита, ми ведемо перемовини з нашими ключовими партнерами, це країни G7 і ЄС. І я думаю, що разом з МВФ та іншими стейкхолдерами ми вийдемо на прийнятний варіант, яким чином ці потреби закривати», зазначив Сергій Марченко.

Нагадаємо, раніше уряд постановою №774 схвалив Бюджетну декларацію на 2026-2028 роки. Як свідчить документ, для судової гілки влади приводи для оптимізму у частині збільшення фінансування відсутні. Уряд пропонує залишити на рівні 2102 грн прожитковий мінімум для розрахунку окладів суддів. Тобто, на тому ж рівні, на якому його «заморозили» в 2021 році.

Отже, «звичайний» прожитковий мінімум для працездатних осіб у 2026 році Мінфін пропонує дещо – на 260 грн – збільшити:

  • у 2026 році – 3288 грн
  • у 2027 році – 3482 грн
  • у 2028 – 3667 грн

Мінімальну зарплату уряд пропонує наступну:

  • з 1 січня 2026 року – у розмірі 8 688 грн;
  • з 1 січня 2027 року – 9374 грн;
  • з 1 січня 2028 року – 10 059 грн.

Посадовий оклад працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:

  • з 1 січня 2026 р. в розмірі 3 470 гривень;
  • з 1 січня 2027 р. в розмірі 3 744 гривні;
  • з 1 січня 2028 р. в розмірі 4 018 гривень.

«Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді, посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів залишається на рівні 2025 року» – підкреслює уряд в документі.

Бюджетна декларація передбачає, що обмінний курс гривні до долара США складатиме у середньому за період:

  • 2026 рік – 44,7 грн за долар
  • 2027 рік – 45,2 грн за долар
  • 2028 рік – 45,6 грн за долар.

Автор: Наталя Мамченко

