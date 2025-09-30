В бюджете на 2026 год отсутствуют деньги для обучения новых судей из числа участников отбора – НШСУ

Национальной школе судей нужны 9 млн гривен для аренды аудиторий и оплату услуг тренеров.

Источник фото: НШСУ

В Национальной школе судей Украины (НШСУ) сообщили, что бюджет судебной власти на 2026 год не предусматривает средств для обучения будущих судей из числа участников отбора на 1800 вакантных должностей судей местных судов.

Как сообщил 26 сентября во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики ректор НШСУ Николай Онищук, по предварительным данным, учитывая темп процедур отбора на должности судей (в октябре кандидаты будут выполнять практические задания), уже в первой половине 2026 года может возникнуть необходимость в профессиональной подготовке до 900 судей.

Николай Онищук отметил, что после назначения на должности все новоназначенные судьи должны пройти двухмесячную подготовку, при этом по меньшей мере треть времени, подготовка должна проводиться offline.

«Если будет около 900 новых судей, то это, по меньшей мере, десять учебных групп. Для одновременной подготовки такого количества судей необходимо иметь достаточное количество учебных помещений. Как известно, у НШСУ нет возможности проводить одновременную подготовку большого количества судей на базе самой Школы судей. Обычно мы обращаемся за помощью к различным учебным заведениям. Кроме того, для подготовки такого количества судей нам придется привлекать множество дополнительных тренеров», – рассказал народным депутатам Николай Онищук.

В целом, для обеспечения подготовки около 900 новых судей НШСУ необходимо почти 9 млн. гривен, которые пока что не предусмотрены бюджетом судебной власти.

Вместе с тем отметим, что в Министерстве финансов большой проблемы в связи с отсутствием средств, заранее выделенных для подготовки судей, пока что не видят и обещают решить указанный вопрос в «рабочем порядке».

К тому же, как отметили в Министерстве финансов, в распоряжении Государственной судебной администрации до сих пор остаются нераспределенными около 3 млрд. гривен специально фонда.

Автор: Вячеслав Хрипун

