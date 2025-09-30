У бюджеті на 2026 рік відсутні кошти на навчання нових суддів з числа учасників добору – НШСУ

Національній школі суддів потрібні 9 млн гривень для оренди аудиторій та оплату послуг тренерів.

Джерело фото: НШСУ

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Національній школі суддів України (НШСУ) повідомили, що бюджет судової влади на 2026 рік не передбачає коштів на навчання майбутніх суддів з числа учасників добору на 1800 вакантних посад суддів місцевих судів.

Як повідомив 26 вересня під час засідання Комітету Верховної Ради з питань правової політики ректор НШСУ Микола Оніщук, за попередніми даними, враховуючи темп процедур добору на посади суддів (у жовтні кандидати виконуватимуть практичні завдання), вже у першій половині 2026 року може виникнути необхідність у професійній підготовці до 900 суддів.

Микола Оніщук зазначив, що після призначення на посади, усі новопризначені судді повинні пройти двомісячну підготовку, при цьому щонайменше третина часу, відведеного на підготовку, має відбуватися offline.

«Якщо буде близько 900 нових суддів, то це щонайменше десять навчальних груп. Для одночасної підготовки такої кількості суддів необхідно мати достатню кількість навчальних приміщень. Як відомо, НШСУ не має можливості проводити одночасну підготовку великої кількості суддів на базі самої Школи суддів. Зазвичай, ми звертаємося за допомогою до різних навчальних закладів. Крім того, для підготовки такої кількості суддів нам доведеться залучати чимало додаткових тренерів», – розповів народним депутатам Микола Оніщук.

В цілому, для забезпечення підготовки близько 900 нових суддів, НШСУ необхідно майже 9 млн. гривень, які наразі не передбачені бюджетом судової влади.

Разом з тим, зазначимо, що у Міністерстві фінансів великої проблеми у зв’язку з відсутністю коштів, заздалегідь визначених для підготовки суддів, наразі не вбачають та обіцяють вирішити вказане питання у «робочому порядку».

До того ж, як зазначили у Міністерстві фінансів, у розпорядженні Державної судової адміністрації досі залишаються нерозподіленими близько 3 млрд. гривень спеціально фонду.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.