Добір на посади суддів місцевих судів – хто отримав допуск до виконання практичного завдання та коли відбудеться іспит

13:12, 19 вересня 2025
Виконання практичного завдання відбудеться з 7 по 31 жовтня.
Джерело фото: ВККС
Вища кваліфікаційна комісія суддів 19 вересня 2025 року визначила дати та умови виконання практичного завдання для учасників добору на посади суддів місцевих судів та діючих суддів, які планують змінити місце своєї роботи.

Відповідно до рішення ВККС, до четвертого етапу кваліфікаційного іспиту (виконання практичного завдання) допущено:

кандидатів на посади суддів місцевих адміністративних судів – 400 (діючих суддів – 21)

кандидатів на посади суддів місцевих господарських судів – 411 (діючих суддів – 22)

кандидатів на посади суддів місцевих загальних судів – 2 851 (діючих суддів – 191)

Виконання практичного завдання відбудеться у наступні дати:

адміністративна спеціалізація – 7-8 жовтня

господарська спеціалізація – 9-10 жовтня

загальна спеціалізація – 14-31 жовтня

Як зазначили у ВККС, кандидати на посади суддів місцевих судів та діючі судді будуть виконувати по одному модельному завданню відповідно до спеціалізації (під час конкурсу в апеляційні суди кандидати виконували по два завдання).

При цьому кандидати на посади суддів місцевих загальних судів до моменту отримання модельного завдання не будуть знати про спеціалізацію свого завдання – цивільну або кримінальну.

На виконання практичного завдання відведено 180 хвилин.

Максимально можливий бал – 150 балів.

Прохідний бал складає 75% від максимально можливого балу – 112,5 балів.

Нагадаємо, що «Судово-юридична газета» раніше повідомляла про підсумки попереднього етапу кваліфікаційного іспиту – тестування на когнітивні здібності.

Зі списками кандидатів, допущених до виконання практичного завдання, а також із графіком виконання практичного завдання можна ознайомитися нижче:

Автор: В’ячеслава Хрипун 

