Практика судов
  1. Публикации
  2. / Суд инфо

Отбор на должности судей местных судов – кто получил допуск к выполнению практического задания и когда состоится экзамен

13:12, 19 сентября 2025
Выполнение практического задания состоится с 7 по 31 октября.
Отбор на должности судей местных судов – кто получил допуск к выполнению практического задания и когда состоится экзамен
Источник фото: ВККС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высшая квалификационная комиссия судей 19 сентября 2025 года определила даты и условия выполнения практического задания для участников отбора на должности судей местных судов и действующих судей, которые планируют изменить место своей работы. 

Согласно решению ВККС, к четвертому этапу квалификационного экзамена (выполнению практического задания) допущены: 

кандидатов на должности судей местных административных судов – 400 (действующих судей – 21) 

кандидатов на должности судей местных хозяйственных судов – 411 (действующих судей – 22

кандидатов на должности судей местных общих судов – 2 851 (действующих судей – 191) 

Выполнение практического задания состоится в следующие дни: 

административная специализация – 7-8 октября

хозяйственная специализация – 9-10 октября 

общая специализация – 14-31 октября

Как отметили в ВККС, кандидаты на должности судей местных судов и действующие судьи будут выполнять по одному модельному заданию в соответствии со специализацией (во время конкурса в апелляционные суды кандидаты выполняли по два задания). 

При этом кандидаты на должности судей местных общих судов до момента получения модельного задания не будут знать о специализации своего задания – гражданской или уголовной. 

Для выполнения практического задания отведено 180 минут. 

Максимально возможный балл – 150 баллов. 

Проходной балл составляет 75% от максимально возможного балла – 112,5 балла.

Напомним, что «Судебно-юридическая газета» ранее сообщала об итогах предыдущего этапа квалификационного экзамена – тестирования на когнитивные способности. 

Со списками кандидатов, допущенных к выполнению практического задания, а также с графиком выполнения практического задания можно ознакомиться ниже:

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

судья ВККС местные суды

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Мы не можем допустить нивелирования институтов репутации и приватности»: Руслан Стефанчук призвал безотлагательно подготовить ко второму чтению законопроект о защите персональных данных

«Мы не можем допустить, чтобы в государстве произошло нивелирование двух фундаментальных демократических институтов — это институт репутации и институт приватности», — отметил Руслан Стефанчук.

Отбор на должности судей местных судов – кто получил допуск к выполнению практического задания и когда состоится экзамен

Выполнение практического задания состоится с 7 по 31 октября.

В Раде заблокировали подписание закона о создании двух новых спецсудов

Закон о создании Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда пока не будет подписан — внесено блокирующее постановление.

Верховный Суд высказался о взыскании с лица понесенных органом досудебного расследования процессуальных расходов

В кассационной жалобе прокурор указал, что суды предыдущих инстанций при закрытии производства из-за утраты силы законом, которым устанавливалась уголовная противоправность деяния, безосновательно взыскали с обвиняемого в пользу государства расходы на судебные экспертизы.

Проведение осмотра места происшествия до внесения сведений в ЕРДР не влечет за собой признание доказательств стороны обвинения недопустимыми — Верховный Суд

Верховный Суд отметил, что принятие постановления о назначении группы прокуроров на следующий день после указанных следственных действий не свидетельствует о нарушении норм УПК в ходе их проведения.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валентина Луганська
    Валентина Луганська
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Леся Федорак
    Леся Федорак
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Зоя Плеханова
    Зоя Плеханова
    суддя Закарпатського окружного адміністративного суду