Отбор на должности судей местных судов – кто получил допуск к выполнению практического задания и когда состоится экзамен

Высшая квалификационная комиссия судей 19 сентября 2025 года определила даты и условия выполнения практического задания для участников отбора на должности судей местных судов и действующих судей, которые планируют изменить место своей работы.

Согласно решению ВККС, к четвертому этапу квалификационного экзамена (выполнению практического задания) допущены:

кандидатов на должности судей местных административных судов – 400 (действующих судей – 21)

кандидатов на должности судей местных хозяйственных судов – 411 (действующих судей – 22)

кандидатов на должности судей местных общих судов – 2 851 (действующих судей – 191)

Выполнение практического задания состоится в следующие дни:

административная специализация – 7-8 октября

хозяйственная специализация – 9-10 октября

общая специализация – 14-31 октября

Как отметили в ВККС, кандидаты на должности судей местных судов и действующие судьи будут выполнять по одному модельному заданию в соответствии со специализацией (во время конкурса в апелляционные суды кандидаты выполняли по два задания).

При этом кандидаты на должности судей местных общих судов до момента получения модельного задания не будут знать о специализации своего задания – гражданской или уголовной.

Для выполнения практического задания отведено 180 минут.

Максимально возможный балл – 150 баллов.

Проходной балл составляет 75% от максимально возможного балла – 112,5 балла.

