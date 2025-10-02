Практика судов
Искусство ощипывать гуся так, чтобы он не кричал – судьи ВАКС прокомментировали предложение ограничить судейское вознаграждение 80 тысячами грн

15:25, 2 октября 2025
Как отметил судья ВАКС Маркиян Галабала, предложение ограничить 80 тысячами грн судейское вознаграждение приведет к тому, что судьи в отдельных регионах будут получать меньшую зарплату, чем полицейский или сотрудник СБУ.
Как ранее стало известно «Судебно-юридической газете», анонсированная главой налогового комитета Верховной Рады Даниилом Гетманцевым поправка к законопроекту о Государственном бюджете на 2026 год об ограничении зарплат чиновников суммой в 80 тысяч грн в месяц будет касаться не только государственных служащих, но и судей всех инстанций, членов Высшего совета правосудия, ВККС, прокуроров и т.д. По словам Гетманцева, ограничение не будет распространяться только на тех должностных лиц, которые принимают участие в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны. Поправку к бюджету он подал вместе с главой Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

Судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Маркиян Галабала отреагировал на это предложение.

«Принятие поправки к законопроекту 14000 многоуважаемых народных избранников Гетманцева и Стефанчука приведет к тому, что судья, например, в Сумах, будет получать меньшую заработную плату, чем полицейский или СБ-шник там. Потому что правоохранители, в отличие от судей, будут иметь статус лиц, участвующих в отражении вооруженной агрессии. Я уже не говорю о служителях правопорядка, которые на основании фейковых командировок будут кататься на территории, где ведутся боевые действия, для оформления соответствующего статуса. Искусство ощипывать гуся так, чтобы он не кричал», – написал Маркиян Галабала в соцсетях, комментируя новость «Судебно-юридической газеты».

В свою очередь, судья Апелляционной палаты ВАКС Николай Глотов указал, что «это не только о построении полицейского государства, но и о дешевом популизме, который не имеет ничего общего с экономией государственных ресурсов».

«По сути это об ослаблении государственных институтов, а значит, демократии, и стимулировании роста коррупции. В целом ничего общего с движением Украины в направлении интеграции с ЕС», – подчеркнул он.

Судья Конституционного Суда Украины Василий Лемак, со своей стороны, указал, что «знает, что эта «правка» не будет иметь результата».

«Однако должен кое-что рассказать тем, кто поставил подпись... Средний чиновник НКВД при Сталине имел всегда оклад гораздо больший, чем у судьи. У судьи, который якобы и тогда осуществлял судебный контроль за действиями НКВД. «Законодатели» тогда формально работали вообще бесплатно... Далее во время правления Хрущева и Брежнева что-то будто исправлялось... Но... даже во времена независимости Украины, в 1990-е или 2000-е годы все же начальник милиции района или области получал легально от государства значительно больше, чем соответственно судья того же уровня. «Компенсировали» разницу (условно) предоставлением квартир или еще «чем-то». Однако, ясно, что вся эта система должна была демонстрировать – ты, судья, должен понимать, мы тебе это даем, чтобы ты запомнил такое. Дает это тебе не закон, а мы, те, которые контролируют политическую власть... Все это будто «логично», однако такая логика не вписывается в критерии вступления в ЕС!!! Это точно!!! Точно так же, а может и больше, она не вписывается в стандарты Конституции Украины! На самом деле речь идет об одном – дискредитации Украины, Украины, которая в процессе выполнения критериев вступления в ЕС!!!!!» – написал он.

Соответствующие посты судей ВАКС и КСУ поддержали другие судьи.

В свою очередь, на замечание пользователя, «участвует ли судья в Сумах в отражении агрессии», судья Верховного Суда Александра Яновская задала вопрос: «А судья в Киеве, который рассматривает дела о военных преступлениях, участвует в отражении вооруженной агрессии? А прокурор в Харькове принимает такое участие? Зачем задавать манипулятивные вопросы?»

Напомним, что сейчас и зарплаты многим категориям должностных лиц, и пенсии финансируются иностранными партнерами. Поэтому сокращение бюджета на выплаты должностным лицам не позволит увеличить выплаты военным. Сейчас Украина ведет переговоры с партнерами, чтобы они разрешили финансировать за счет их финансовой помощи также и выплаты военным.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что Минфин обновил данные о размере оплаты труда в разных государственных органах за август 2025 года. Самый высокий показатель общего размера зарплаты в разрезе руководства госорганов за август был в Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК). Там он составлял 366 тысяч грн. Если брать уровень руководителей структурных подразделений, то здесь лидером является, опять-таки, НАПК с зарплатой 130,3 тысячи грн. Далее идут АМКУ (125,8 тысяч), Фонд госимущества (123,8 тысяч грн), НКРЭКУ (122,7 тысяч грн), Счетная палата и Минфин (119 тысяч), секретариат Кабмина и Государственная таможенная служба (110 тысяч), Минцифры (101,5 тысяч грн). В судебной системе лидером по уровню зарплат стала ВККС.

Напомним, что сейчас «голый» должностной оклад судьи первой инстанции составляет 63 тысячи грн, впрочем, за счет надбавок и доплат он может быть больше. Должностной оклад судьи апелляционного суда и ВАКС составляет 105,1 тысяч грн, а судьи Верховного Суда – 157 650 грн.

Автор: Наталя Мамченко

