Дополнительная потребность на Украинский культурный фонд – 589 млн грн, на поддержку кино – 1,32 млрд – комитет составил предложения к проекту бюджета

Парламентский комитет по гуманитарной и информационной политике на своем заседании согласовал предложения, которые будут направлены Комитету по вопросам бюджета для учета при обработке законопроекта 14000 о Государственном бюджете на 2026 год.
В частности, комитет считает целесообразным изыскать дополнительные средства на следующие цели.
«Культурная дипломатия и продвижение Украины в мире
Публичная дипломатия – ключ к международной поддержке и формированию имиджа Украины как европейского культурного государства.
Украинский институт книги 551,1 млн грн. дополнительно:
Поддержка книгоиздания – это инвестиция в образование, критическое мышление и языковую политику.
Поддержка кинематографии
В военных условиях кинематограф – это не только культура, но и документирование преступлений, информационное оружие.
Украинский культурный фонд
УКФ - независимый инструмент поддержки инноваций в сфере культуры, направленный на привлечение молодежи и региональных деятелей искусства.
Национальная память
В контексте войны с Россией вопрос национальной памяти и исторической правды является вопросом безопасности.
Язык и экзаменационная система
Языковая политика – инструмент интеграции, защиты идентичности и государственности.
Предложения по новым программам: Программа «Пути ментального восстановления» и «Маршруты местами памяти» – общая потребность 33,3 млн грн
Это отвечает запросам общества на психоэмоциональную поддержку, переосмысление военного опыта, сохранение памяти. Сохранение психоэмоционального состояния детей – инвестиция в будущее общества после войны.
Новая бюджетная программа «Поддержка мероприятий в сфере сохранения памяти и общественной устойчивости» – 33,4 млн грн
Ментальное восстановление – часть гуманитарной безопасности страны.
Финансирование Национальной общественной телерадиокомпании Украины
Общественное вещание должно оставаться независимым источником достоверной информации во время войны и гибридных угроз.
«В условиях войны государство должно вкладывать ресурсы в обеспечение гуманитарной и информационной безопасности. Это касается таких сфер, как язык, культура, коллективная память, социальная защита и формирование национальной идентичности. Эти приоритеты лежат в основе предложений, предложенных Комитетом к проекту Государственного бюджета на 2026 год», – отметили в комитете.
Автор: Наталя Мамченко
