Дополнительная потребность на Украинский культурный фонд – 589 млн грн, на поддержку кино – 1,32 млрд – комитет составил предложения к проекту бюджета

08:30, 3 октября 2025
66,4 млн грн необходимы дополнительно на мероприятия культурной дипломатии, 64,4 млн грн – для Украинского института национальной памяти и 22 млн грн – для секретариата Уполномоченного по защите государственного языка.
Парламентский комитет по гуманитарной и информационной политике на своем заседании согласовал предложения, которые будут направлены Комитету по вопросам бюджета для учета при обработке законопроекта 14000 о Государственном бюджете на 2026 год.

В частности, комитет считает целесообразным изыскать дополнительные средства на следующие цели.

«Культурная дипломатия и продвижение Украины в мире

  • 68,8 млн грн. – дополнительно для Украинского института
  • из них 66,4 млн грн. – на мероприятия культурной дипломатии
  • 1,45 млн грн. – командировки
  • 926 тыс. грн. – оборудование для персонала Цель – реализация более 200 мероприятий в более чем 20 странах мира.

Публичная дипломатия – ключ к международной поддержке и формированию имиджа Украины как европейского культурного государства.

Украинский институт книги 551,1 млн грн. дополнительно:

  • 500 млн грн. – закупка книг для библиотек
  • 43,2 млн грн. – издание печатной и электронной литературы, а также на популяризацию чтения

Поддержка книгоиздания – это инвестиция в образование, критическое мышление и языковую политику.

Поддержка кинематографии

  • 1,32 млрд грн. – дополнительно на государственную поддержку кинопроизводства
  • 25,8 млн грн. – на управленческую способность Госкино

В военных условиях кинематограф – это не только культура, но и документирование преступлений, информационное оружие.

Украинский культурный фонд

  • +589,1 млн грн.
  • позволит профинансировать 132 новых проекта
  • охват – 9,1 млн. человек
  • создание нового украиноязычного культурного контента

УКФ - независимый инструмент поддержки инноваций в сфере культуры, направленный на привлечение молодежи и региональных деятелей искусства.

Национальная память

  • 64,4 млн грн – дополнительно для Украинского института национальной памяти
  • расширение штата (22 человека)
  • реализация нового Закона Украины «Об основах государственной политики национальной памяти Украинского народа» (№4579-ІХ от 21.08.2025)
  • проведение мемориальных и исследовательских мероприятий

В контексте войны с Россией вопрос национальной памяти и исторической правды является вопросом безопасности.

Язык и экзаменационная система

  • 21,9 млн грн. – для Секретариата Уполномоченного по защите государственного языка
  • 14,5 млн грн. – для Нацкомиссии по стандартам государственного языка
  • в частности 6 млн грн. – на модернизацию экзаменационной системы

Языковая политика – инструмент интеграции, защиты идентичности и государственности.

Предложения по новым программам: Программа «Пути ментального восстановления» и «Маршруты местами памяти» – общая потребность 33,3 млн грн

Это отвечает запросам общества на психоэмоциональную поддержку, переосмысление военного опыта, сохранение памяти. Сохранение психоэмоционального состояния детей – инвестиция в будущее общества после войны.

Новая бюджетная программа «Поддержка мероприятий в сфере сохранения памяти и общественной устойчивости»33,4 млн грн

  • Содержание ГП «Украина туристическая» – 13,7 млн грн.
  • Проект «Маршруты местами памяти» – 9 млн грн.
  • Нацпроект «Пути ментального восстановления» – 4 млн грн.
  • Участие в международных туристических событиях – 6,5 млн грн.

Ментальное восстановление – часть гуманитарной безопасности страны.

Финансирование Национальной общественной телерадиокомпании Украины

Общественное вещание должно оставаться независимым источником достоверной информации во время войны и гибридных угроз.

«В условиях войны государство должно вкладывать ресурсы в обеспечение гуманитарной и информационной безопасности. Это касается таких сфер, как язык, культура, коллективная память, социальная защита и формирование национальной идентичности. Эти приоритеты лежат в основе предложений, предложенных Комитетом к проекту Государственного бюджета на 2026 год», – отметили в комитете.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

