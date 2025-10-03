Дополнительная потребность на Украинский культурный фонд – 589 млн грн, на поддержку кино – 1,32 млрд – комитет составил предложения к проекту бюджета

66,4 млн грн необходимы дополнительно на мероприятия культурной дипломатии, 64,4 млн грн – для Украинского института национальной памяти и 22 млн грн – для секретариата Уполномоченного по защите государственного языка.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Парламентский комитет по гуманитарной и информационной политике на своем заседании согласовал предложения, которые будут направлены Комитету по вопросам бюджета для учета при обработке законопроекта 14000 о Государственном бюджете на 2026 год.

В частности, комитет считает целесообразным изыскать дополнительные средства на следующие цели.

«Культурная дипломатия и продвижение Украины в мире

68,8 млн грн. – дополнительно для Украинского института

– дополнительно для из них 66,4 млн грн. – на мероприятия культурной дипломатии

– на мероприятия культурной дипломатии 1,45 млн грн. – командировки

– командировки 926 тыс. грн. – оборудование для персонала Цель – реализация более 200 мероприятий в более чем 20 странах мира.

Публичная дипломатия – ключ к международной поддержке и формированию имиджа Украины как европейского культурного государства.

Украинский институт книги 551,1 млн грн. дополнительно:

500 млн грн. – закупка книг для библиотек

– закупка книг для библиотек 43,2 млн грн. – издание печатной и электронной литературы, а также на популяризацию чтения

Поддержка книгоиздания – это инвестиция в образование, критическое мышление и языковую политику.

Поддержка кинематографии

1,32 млрд грн. – дополнительно на государственную поддержку кинопроизводства

– дополнительно на государственную поддержку кинопроизводства 25,8 млн грн. – на управленческую способность Госкино

В военных условиях кинематограф – это не только культура, но и документирование преступлений, информационное оружие.

Украинский культурный фонд

+589,1 млн грн.

позволит профинансировать 132 новых проекта

охват – 9,1 млн. человек

создание нового украиноязычного культурного контента

УКФ - независимый инструмент поддержки инноваций в сфере культуры, направленный на привлечение молодежи и региональных деятелей искусства.

Национальная память

64,4 млн грн – дополнительно для Украинского института национальной памяти

– дополнительно для расширение штата (22 человека)

реализация нового Закона Украины «Об основах государственной политики национальной памяти Украинского народа» (№4579-ІХ от 21.08.2025)

проведение мемориальных и исследовательских мероприятий

В контексте войны с Россией вопрос национальной памяти и исторической правды является вопросом безопасности.

Язык и экзаменационная система

21,9 млн грн. – для Секретариата Уполномоченного по защите государственного языка

– для 14,5 млн грн. – для Нацкомиссии по стандартам государственного языка

– для в частности 6 млн грн. – на модернизацию экзаменационной системы

Языковая политика – инструмент интеграции, защиты идентичности и государственности.

Предложения по новым программам: Программа «Пути ментального восстановления» и «Маршруты местами памяти» – общая потребность 33,3 млн грн

Это отвечает запросам общества на психоэмоциональную поддержку, переосмысление военного опыта, сохранение памяти. Сохранение психоэмоционального состояния детей – инвестиция в будущее общества после войны.

Новая бюджетная программа «Поддержка мероприятий в сфере сохранения памяти и общественной устойчивости» – 33,4 млн грн

Содержание ГП «Украина туристическая» – 13,7 млн грн.

Проект «Маршруты местами памяти» – 9 млн грн.

Нацпроект «Пути ментального восстановления» – 4 млн грн.

Участие в международных туристических событиях – 6,5 млн грн.

Ментальное восстановление – часть гуманитарной безопасности страны.

Финансирование Национальной общественной телерадиокомпании Украины

Общественное вещание должно оставаться независимым источником достоверной информации во время войны и гибридных угроз.

«В условиях войны государство должно вкладывать ресурсы в обеспечение гуманитарной и информационной безопасности. Это касается таких сфер, как язык, культура, коллективная память, социальная защита и формирование национальной идентичности. Эти приоритеты лежат в основе предложений, предложенных Комитетом к проекту Государственного бюджета на 2026 год», – отметили в комитете.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.