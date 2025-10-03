Додаткова потреба на Український культурний фонд — 589 млн грн, на підтримку кіно — 1,32 млрд — комітет склав пропозиції до проекту бюджету

66,4 млн грн потрібні додатково на заходи культурної дипломатії, 64,4 млн грн – для Українського інституту національної пам’яті і 22 млн грн – для секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Парламентський комітет з гуманітарної та інформаційної політики на своєму засіданні узгодив пропозиції, які будуть надіслані Комітету з питань бюджету для врахування при опрацюванні законопроекту 14000 про Державний бюджет на 2026 рік.

Зокрема, комітет вважає за доцільне віднайти додаткові кошти на наступні цілі.

«Культурна дипломатія та промоція України у світі

68,8 млн. грн. – додатково для Українського інституту

з них 66,4 млн. грн. – на заходи культурної дипломатії

1,45 млн. грн. – відрядження

926 тис. грн. – обладнання для персоналу

Мета – реалізація понад 200 заходів у понад 20 країнах світу

Публічна дипломатія – ключ до міжнародної підтримки та формування іміджу України як європейської культурної держави.

Український інститут книги

551,1 млн. грн. додатково:

500 млн. грн. – закупівля книжок для бібліотек

43,2 млн. грн. – видання друкованої та електронної літератури

а також на популяризацію читання

Підтримка книговидання – це інвестиція в освіту, критичне мислення та мовну політику.

Підтримка кінематографії

1,32 млрд. грн. – додатково на державну підтримку кіновиробництва

25,8 млн. грн. – на управлінську спроможність Держкіно

У воєнних умовах кінематограф – це не лише культура, а й документування злочинів, інформаційна зброя.

Український культурний фонд

+589,1 млн грн.

дозволить профінансувати 132 нові проєкти

охоплення – 9,1 млн. осіб

створення нового українськомовного культурного контенту

УКФ - незалежний інструмент підтримки інновацій у сфері культури, спрямований на залучення молоді та регіональних митців.

Національна пам’ять

64,4 млн грн – додатково для Українського інституту національної пам’яті

розширення штату (22 особи)

реалізація нового Закону України «Про засади державної політики національної пам’яті Українського народу» (№4579-ІХ від 21.08.2025)

проведення меморіальних та дослідницьких заходів

У контексті війни з Росією питання національної пам’яті та історичної правди є питанням безпеки.

Мова та іспитова система

21,9 млн. грн. – для Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови

14,5 млн. грн. – для Нацкомісії зі стандартів державної мови

зокрема 6 млн. грн. – на модернізацію іспитової системи

Мовна політика – інструмент інтеграції, захисту ідентичності та державності.

Пропозиції щодо нових програм:

Програма «Шляхи ментального відновлення» та «Маршрути місцями пам’яті» – загальна потреба 33,3 млн грн

Це відповідає запитам суспільства на психоемоційну підтримку, переосмислення воєнного досвіду, збереження пам’яті.

Збереження психоемоційного стану дітей – інвестиція в майбутнє суспільства після війни.

Нова бюджетна програма «Підтримка заходів у сфері збереження пам’яті та суспільної стійкості» – 33,4 млн грн

Утримання ДП «Україна туристична» – 13,7 млн. грн.

Проєкт «Маршрути місцями пам’яті» – 9 млн. грн.

Нацпроєкт «Шляхи ментального відновлення» – 4 млн. грн.

Участь у міжнародних туристичних подіях – 6,5 млн. грн.

Ментальне відновлення – частина гуманітарної безпеки країни.

Фінансування Національної суспільної телерадіокомпанії України

Суспільне мовлення має залишатись незалежним джерелом достовірної інформації в час війни та гібридних загроз.

В умовах війни держава повинна вкладати ресурси в забезпечення гуманітарної та інформаційної безпеки. Це стосується таких сфер, як мова, культура, колективна пам’ять, соціальний захист та формування національної ідентичності. Ці пріоритети лежать в основі пропозицій, запропонованих Комітетом до проєкту Державного бюджету на 2026 рік», зазначили у комітеті.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.