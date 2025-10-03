Додаткова потреба на Український культурний фонд — 589 млн грн, на підтримку кіно — 1,32 млрд — комітет склав пропозиції до проекту бюджету

Парламентський комітет з гуманітарної та інформаційної політики на своєму засіданні узгодив пропозиції, які будуть надіслані Комітету з питань бюджету для врахування при опрацюванні законопроекту 14000 про Державний бюджет на 2026 рік.
Зокрема, комітет вважає за доцільне віднайти додаткові кошти на наступні цілі.
«Культурна дипломатія та промоція України у світі
Мета – реалізація понад 200 заходів у понад 20 країнах світу
Публічна дипломатія – ключ до міжнародної підтримки та формування іміджу України як європейської культурної держави.
Український інститут книги
551,1 млн. грн. додатково:
500 млн. грн. – закупівля книжок для бібліотек
43,2 млн. грн. – видання друкованої та електронної літератури
а також на популяризацію читання
Підтримка книговидання – це інвестиція в освіту, критичне мислення та мовну політику.
Підтримка кінематографії
1,32 млрд. грн. – додатково на державну підтримку кіновиробництва
25,8 млн. грн. – на управлінську спроможність Держкіно
У воєнних умовах кінематограф – це не лише культура, а й документування злочинів, інформаційна зброя.
Український культурний фонд
+589,1 млн грн.
дозволить профінансувати 132 нові проєкти
охоплення – 9,1 млн. осіб
створення нового українськомовного культурного контенту
УКФ - незалежний інструмент підтримки інновацій у сфері культури, спрямований на залучення молоді та регіональних митців.
Національна пам’ять
64,4 млн грн – додатково для Українського інституту національної пам’яті
розширення штату (22 особи)
реалізація нового Закону України «Про засади державної політики національної пам’яті Українського народу» (№4579-ІХ від 21.08.2025)
проведення меморіальних та дослідницьких заходів
У контексті війни з Росією питання національної пам’яті та історичної правди є питанням безпеки.
Мова та іспитова система
21,9 млн. грн. – для Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови
14,5 млн. грн. – для Нацкомісії зі стандартів державної мови
зокрема 6 млн. грн. – на модернізацію іспитової системи
Мовна політика – інструмент інтеграції, захисту ідентичності та державності.
Пропозиції щодо нових програм:
Програма «Шляхи ментального відновлення» та «Маршрути місцями пам’яті» – загальна потреба 33,3 млн грн
Це відповідає запитам суспільства на психоемоційну підтримку, переосмислення воєнного досвіду, збереження пам’яті.
Збереження психоемоційного стану дітей – інвестиція в майбутнє суспільства після війни.
Нова бюджетна програма «Підтримка заходів у сфері збереження пам’яті та суспільної стійкості» – 33,4 млн грн
Ментальне відновлення – частина гуманітарної безпеки країни.
Фінансування Національної суспільної телерадіокомпанії України
Суспільне мовлення має залишатись незалежним джерелом достовірної інформації в час війни та гібридних загроз.
В умовах війни держава повинна вкладати ресурси в забезпечення гуманітарної та інформаційної безпеки. Це стосується таких сфер, як мова, культура, колективна пам’ять, соціальний захист та формування національної ідентичності. Ці пріоритети лежать в основі пропозицій, запропонованих Комітетом до проєкту Державного бюджету на 2026 рік», зазначили у комітеті.
Автор: Наталя Мамченко
