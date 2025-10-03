Кабмин утвердил порядок предоставления бесплатной правовой помощи отдельным украинцам за границей

Также правительство внесло изменения в расчет материальной помощи украинцам за границей.

Кабмин постановлением №1221 внес изменения в Порядок формирования и использования зарубежными дипломатическими учреждениями Украины средств госбюджета для осуществления мер по защите прав и интересов граждан Украины за границей.

В частности, определено, что материальная помощь гражданам Украины, пострадавшим во время пребывания за границей, предоставляется не более одного раза в квартал (было – в месяц) в размере, не превышающем 5-кратной суммы суточных расходов (было – двукратной), установленных в Приложении 1 к постановлению Кабмина №98.

То есть, если для Австрии суточная сумма расходов составляет 80 долларов США, то пострадавшие граждане будут иметь право на 400 долларов США в квартал, аналогично для Германии и США – 400, в Испании – на 310 долларов, в Польше – 305 долларов и т. д.

Для получения соответствующей помощи граждане лично или через своих законных представителей обращаются в зарубежное дипломатическое учреждение с письменным заявлением о предоставлении помощи с изложением фактов, вызвавших необходимость получения помощи, и обоснованием невозможности получения материальной помощи из других источников.

К заявлению прилагаются документы, выданные заявителю компетентными органами, учреждениями или организациями государства пребывания или Украины, подтверждающие факты, изложенные в письменном заявлении. К заявлению также могут прилагаться полученные зарубежным дипломатическим учреждением официальные уведомления компетентных органов государства пребывания, подтверждающие факты, изложенные в письменном заявлении.

Решение о предоставлении указанной помощи принимается руководителем зарубежного дипломатического учреждения.

Также граждане за границей имеют право на оплату стоимости услуг по предоставлению профессиональной правовой помощи.

Кабмин определил, что средства для финансирования этих расходов используются зарубежными дипломатическими учреждениями с целью обеспечения защиты прав и интересов граждан Украины, которые:

незаконно удерживаются на территории РФ, в частности военнопленных, и/или уголовно преследуются по политически мотивированным обвинениям;

уголовно преследуются на территории иностранного государства за участие в выполнении боевых или служебных задач антитеррористической операции, мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, участии в осуществлении мероприятий, необходимых для обеспечения национальной безопасности и обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с вооруженной агрессией;

обвиняются в совершении тяжких или особо тяжких преступлений, предусматривающих наказание в виде пожизненного заключения или смертной казни согласно законодательству соответствующего государства;

являются детьми-сиротами или детьми, лишенными родительской опеки, временно перемещенными (эвакуированными) за границу в соответствии с Порядком временного перемещения (эвакуации) детей и лиц, проживающих или зачисленных в учреждения разных типов, форм собственности и подчинения на круглосуточное пребывание, и их возвращения по месту постоянного проживания (пребывания), а в случае выезда за пределы Украины — в Украину, утвержденного постановлением Кабмина от 1 июня 2023 г. №546.

Для получения соответствующей помощи граждане Украины лично или через своих законных представителей обращаются в зарубежное дипломатическое учреждение с письменным заявлением о предоставлении помощи с изложением фактов, вызвавших необходимость получения помощи.

К заявлению прилагаются документы, полученные заявителем от компетентных органов, учреждений или организаций государства пребывания или Украины, подтверждающие факты, изложенные в письменном заявлении. К заявлению также могут прилагаться полученные зарубежным дипломатическим учреждением официальные уведомления компетентных органов страны пребывания, подтверждающие факты, изложенные в письменном заявлении. Решение о предоставлении указанной помощи принимается руководителем зарубежного дипломатического учреждения по согласованию с государственным секретарем МИД.

