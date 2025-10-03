Кабмін затвердив порядок надання безоплатної правової допомоги окремим українцям за кордоном

Також уряд вніс зміни до розрахунку матеріальної допомоги українцям за кордоном.

Кабмін постановою №1221 вніс зміни до Порядку формування і використання закордонними дипломатичними установами України коштів держбюджету для здійснення заходів щодо захисту прав та інтересів громадян України за кордоном.

Зокрема, визначено, що матеріальна допомога громадянам України, які постраждали під час перебування за кордоном, надається не більше одного разу на квартал (було – на місяць) у розмірі, що не перевищує 5-кратної суми добових витрат (було – двократної), установлених у додатку 1 до постанови Кабміну №98.

Тобто, якщо для Австрії добова сума витрат становить 80 доларів США, то постраждалі громадяни матимуть право на 400 доларів США на квартал, аналогічно для Німеччини та США – 400, у Іспанії – на 310 доларів, в Польщі – 305 доларів тощо.

Для одержання відповідної допомоги громадяни особисто або через своїх законних представників звертаються до закордонної дипломатичної установи з письмовою заявою про надання допомоги з викладенням фактів, які спричинили необхідність отримання допомоги, та обґрунтуванням неможливості отримання матеріальної допомоги з інших джерел.

До заяви додаються документи, видані заявнику компетентними органами, установами чи організаціями держави перебування або України, що підтверджують факти, викладені у письмовій заяві. До заяви також можуть додаватися отримані закордонною дипломатичною установою офіційні повідомлення компетентних органів держави перебування, що підтверджують факти, викладені у письмовій заяві.

Рішення про надання зазначеної допомоги приймається керівником закордонної дипломатичної установи.

Також громадяни за кордоном мають право на оплату вартості послуг з надання професійної правничої допомоги.

Кабмін визначив, що кошти для фінансування цих витрат використовуються закордонними дипломатичними установами з метою забезпечення захисту прав та інтересів громадян України, які:

незаконно утримуються на території РФ, зокрема військовополонених, та/або кримінально переслідуються за політично умотивованими звинуваченнями;

кримінально переслідуються на території іноземної держави за участь у виконанні бойових або службових завдань антитерористичної операції, заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення національної безпеки і оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку із збройною агресією;

звинувачуються у вчиненні тяжких або особливо тяжких злочинів, що передбачають покарання у вигляді довічного ув’язнення чи смертної кари згідно із законодавством відповідної держави;

є дітьми-сиротами або дітьми, позбавленими батьківського піклування, тимчасово переміщеними (евакуйованими) за кордон відповідно до Порядку тимчасового переміщення (евакуації) дітей та осіб, які проживають або зараховані до закладів різних типів, форм власності та підпорядкування на цілодобове перебування, та їх повернення за місцем постійного проживання (перебування), а в разі виїзду за межі України — в Україну, затвердженого постановою Кабміну від 1 червня 2023 р. №546.

Для одержання відповідної допомоги громадяни України особисто або через своїх законних представників звертаються до закордонної дипломатичної установи з письмовою заявою про надання допомоги з викладенням фактів, які спричинили необхідність отримання допомоги.

До заяви додаються документи, отримані заявником від компетентних органів, установ чи організацій держави перебування або України, що підтверджують факти, викладені у письмовій заяві. До заяви також можуть додаватися отримані закордонною дипломатичною установою офіційні повідомлення компетентних органів країни перебування, що підтверджують факти, викладені у письмовій заяві. Рішення про надання зазначеної допомоги приймається керівником закордонної дипломатичної установи за погодженням з державним секретарем МЗС.

Автор: Наталя Мамченко

