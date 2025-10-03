Порядок регулярного оценивания судей, который ВККС приняла 29 сентября, до сих пор не опубликован

ВККС сообщила о том, что утвердила Порядок регулярного оценивания судей 29 сентября, однако соответствующий документ до сих пор отсутствует на сайте Комиссии.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) вечером 29 сентября сообщила, что утвердила Порядок регулярного оценивания судей.

ВККС откровенно спешила, ведь 30 сентября истекал срок выполнения «маяка» Дорожной карты по вопросам верховенства права, за выполнением которой следят европейские партнеры. В тот же день, 29 сентября, в Киев прибыла еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос для проверки соответствия украинского законодательства европейскому, что предшествует открытию переговорных кластеров относительно вступления Украины в ЕС.

Таким образом, 29 сентября члены ВККС сначала около 3 часов обсуждали проект положения, наработанный рабочей группой, в конце концов объявили перерыв в рассмотрении вопроса и только под вечер сайт Комиссии сообщил, что некая версия документа все же была принята.

Однако, по состоянию на середину дня 3 октября сам документ до сих пор не опубликован на сайте ВККС.

В проектной редакции положения предусматривалось, среди прочего, чтобы представители общественных объединений выбирали дела и приходили на судебные заседания, после чего ставили судье оценки, в частности, за знание им дела, внешний вид, выразительность речи и т. п. Также предлагалось, чтобы оценки коллеге ставили сами судьи, где он работает. Эти и другие нормы вызвали ряд вопросов у судей относительно того, не будет ли таким образом легализовано внепроцессуальное давление на судью и как это повлияет на коллективы судов (а также на объективность рассмотрения отводов).

В итоге в Комиссии заявили, что некоторые нормы из положения уберут.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», по словам члена ВККС Сергея Чумака, рабочая группа учла предложения общественных активистов и исключила из положения о регулярном оценивании судьи необходимость прохождения общественными объединениями предварительной аккредитации в ВККС перед тем, как оценивать судей.

Напомним, проект положения предусматривал, что именно ВККС решает вопрос допуска общественного объединения к участию в регулярном оценивании судей и предварительно проводит соответствующую проверку такого ОО, представители которого будут посещать судебные заседания, выбирая дела судьи по своему усмотрению.

«Было решено отказаться от института аккредитации общественных объединений и сместить акцент на соответствие представителей ОО тем требованиям, которые определены законом. То есть, лицо должно быть психически здоровым, несудимым», – отметил Чумак.

Рабочая группа при ВККС предложила Национальной школе судей разработать соответствующий курс для общественных объединений, а также для судей, которые будут оценивать друг друга.

Какие предложения были учтены в документе, станет известно после его публикации.

Напомним, 1 октября лидеры ЕС на саммите так и не смогли принять решение относительно открытия переговоров с Украиной о вступлении в ЕС по первому переговорному разделу. Как сообщили иностранные медиа, проблема заключается не только в вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, но и в позиции некоторых других стран. В то же время, по словам Марты Кос, Украина может продолжать реформы, не дожидаясь официальных шагов от ЕС относительно открытия переговорных разделов.

Автор: Наталя Мамченко

