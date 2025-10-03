Порядок регулярного оцінювання суддів, який ВККС прийняла 29 вересня, досі не опублікований

ВККС повідомила про те, що затвердила Порядок регулярного оцінювання суддів 29 вересня, однак відповідний документ досі відсутній на сайті Комісії.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Вища кваліфікаційна комісія суддів ввечері 29 вересня повідомила, що затвердила Порядок регулярного оцінювання суддів.

ВККС відверто поспішала, адже 30 вересня спливав строк виконання «маяку» Дорожньої карти з питань верховенства права, за виконанням якої слідкують європейські партнери. У той же день, 29 вересня, до Києва прибула єврокомісар з питань розширення Марта Кос для перевірки відповідності українського законодавства європейському, що передує відкриттю переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС.

Отже, 29 вересня члени ВККС спочатку близько 3 годин обговорювали проект положення, який напрацювала робоча група, врешті оголосили перерву у розгляді питання і лише під вечір сайт Комісії повідомив, що якась версія документу все ж була ухвалена.

Втім, станом на середину дня 3 жовтня сам документ досі не опублікований на сайті ВККС.

У проекті редакції положення було передбачено, серед іншого, щоб представники громадських об’єднань обирали справи і приходили на судові засідання, після чого б ставили судді оцінки, зокрема, за знання ним справи, зовнішній вигляд, виразність мови тощо. Також пропонувалося, аби оцінки колезі ставили самі судді, де він працює. Ці та інші норми викликали низку питань у суддів стосовно того, чи не буде таким чином легалізовано позапроцесуальний тиск на суддю та як це вплине на колективи судів (а також на об’єктивність розгляду відводів).

Врешті у Комісії заявили, що деякі норми з положення приберуть.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», за словами члена ВККС Сергія Чумака, робоча група врахувала пропозиції громадських активістів і виключила з положення про регулярне оцінювання судді необхідність проходження громадськими об’єднаннями попередньої акредитації у ВККС перед тим, як оцінювати суддів.

Нагадаємо, проект положення передбачав, що саме ВККС вирішує питання допуску громадського об’єднання до участі в регулярному оцінюванні суддів, і попередньо проводить відповідну перевірку такого ГО, представники якого будуть ходити на судові засідання, обираючи справи судді на свій розсуд.

«Було вирішено відмовитися від інституту акредитації громадських об’єднань і змістити акцент на відповідність представників ГО тим вимогам, які визначені законом. Тобто, особа має бути психічно здоровою, несудимою», зазначив Чумак.

Робоча група при ВККС запропонувала Національній школі суддів розробити відповідний курс для громадських об’єднань, а також для суддів, які будуть оцінювати одне одного.

Які пропозиції були враховані у документі, стане відомо після його публікації.

Нагадаємо, 1 жовтня лідери ЄС на саміті так і не змогли ухвалити рішення стосовно відкриття перемовин з Україною про вступ до ЄС за першим переговорним розділом. Як повідомили іноземні медіа, проблема полягає не лише у вето прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, але й у позиції деяких інших країн. Водночас, за словами Марти Кос, Україна може продовжувати реформи, не чекаючи офіційних кроків від ЄС щодо відкриття перемовних розділів.

Автор: Наталя Мамченко

