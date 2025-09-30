ВККС затвердила Порядок регулярного оцінювання суддів, бо це передбачено вимогами для перемовин з ЄС

Строк для виконання Україною пункту про затвердження Порядку регулярного оцінювання суддів спливав 30 вересня, тож ВККС його затвердила.

Вища кваліфікаційна комісія суддів затвердила Порядок регулярного оцінювання суддів.

Як зазначили у ВККС, відповідно до пункту 1.3. Дорожньої карти з питань верховенства права, яку Україна має виконувати для перемовин про вступ до ЄС, Порядок мав бути затверджений до кінця ІІІ кварталу 2025 року.

Також, як повідомляла «Судово-юридична газета», прийняття документу є маяком Плану Ukraine Facility, за виконання якого партнери з ЄС дають Україні кошти.

Саме регулярне оцінювання відбуватиметься один раз на 3 роки та має бути проведене до кінця IІІ кварталу 2027 року.

Наразі фінальна редакція документу не опублікована.

Втім, на думку ВККС, у ньому «максимально враховані позиції суддівської спільноти, експертів та представників громадськості».

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», за словами члена ВККС Сергія Чумака, робоча група врахувала пропозиції громадських активістів і виключила з положення про регулярне оцінювання судді необхідність проходження громадськими об’єднаннями попередньої акредитації у ВККС перед тим, як оцінювати суддів.

Нагадаємо, проект положення передбачав, що саме ВККС вирішує питання допуску громадського об’єднання до участі в регулярному оцінюванні суддів, і попередньо проводить відповідну перевірку такого ГО, представники якого будуть ходити на судові засідання, обираючи справи судді на свій розсуд.

«Було вирішено відмовитися від інституту акредитації громадських об’єднань і змістити акцент на відповідність представників ГО тим вимогам, які визначені законом. Тобто, особа має бути психічно здоровою, несудимою», зазначив Чумак.

Робоча група при ВККС пропонує Національній школі суддів розробити відповідний курс для громадських об’єднань, а також для суддів, які будуть оцінювати одне одного.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», 29 вересня до Києва прибула єврокомісар з питань розширення Марта Кос для перевірки відповідності українського законодавства європейському, що передує відкриттю переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС.

Як повідомляє Єврокомісія, Марта Кос 1 жовтня проведе зустрічі з представниками влади, уряду та парламенту України, щоб обговорити програму реформ, пов'язаних із вступом до ЄС. Вона також зустрінеться з представниками «українських антикорупційних інституцій (НАБУ, САП, ВАКС, БЕБ, НАЗК), щоб підкреслити важливість верховенства права та антикорупційних реформ на шляху України до вступу в ЄС». Також єврокомісар зустрінеться з «громадянським суспільством».

Автор: Наталя Мамченко

