ВККС утвердила Порядок регулярного оценивания судей, поскольку это предусмотрено требованиями для переговоров с ЕС

Срок для выполнения Украиной пункта об утверждении Порядка регулярного оценивания судей истекал 30 сентября, поэтому ВККС его утвердила.

Высшая квалификационная комиссия судей утвердила Порядок регулярного оценивания судей.

Как отметили в ВККС, в соответствии с пунктом 1.3. Дорожной карты по вопросам верховенства права, которую Украина должна выполнять для переговоров о вступлении в ЕС, Порядок должен был быть утвержден до конца III квартала 2025 года.

Также, как сообщала «Судебно-юридическая газета», принятие документа является маяком Плана Ukraine Facility, за выполнение которого партнеры из ЕС дают Украине средства.

Само регулярное оценивание будет проходить один раз в 3 года и должно быть проведено до конца III квартала 2027 года.

Сейчас финальная редакция документа не опубликована.

Впрочем, по мнению ВККС, в нем «максимально учтены позиции судейского сообщества, экспертов и представителей общественности».

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», по словам члена ВККС Сергея Чумака, рабочая группа учла предложения общественных активистов и исключила из положения о регулярном оценивании судьи необходимость прохождения общественными объединениями предварительной аккредитации в ВККС перед тем, как оценивать судей.

Напомним, проект положения предусматривал, что именно ВККС решает вопрос допуска общественного объединения к участию в регулярном оценивании судей, и предварительно проводит соответствующую проверку такого ОО, представители которого будут ходить на судебные заседания, выбирая дела судьи на свое усмотрение.

«Было решено отказаться от института аккредитации общественных объединений и сместить акцент на соответствие представителей ОО тем требованиям, которые определены законом. То есть, лицо должно быть психически здоровым, несудимым», — отметил Чумак.

Рабочая группа при ВККС предлагает Национальной школе судей разработать соответствующий курс для общественных объединений, а также для судей, которые будут оценивать друг друга.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», 29 сентября в Киев прибыла еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос для проверки соответствия украинского законодательства европейскому, что предшествует открытию переговорных кластеров относительно вступления Украины в ЕС.

Как сообщает Еврокомиссия, Марта Кос 1 октября проведет встречи с представителями власти, правительства и парламента Украины, чтобы обсудить программу реформ, связанных со вступлением в ЕС. Она также встретится с представителями «украинских антикоррупционных институций (НАБУ, САП, ВАКС, БЭБ, НАЗК), чтобы подчеркнуть важность верховенства права и антикоррупционных реформ на пути Украины к вступлению в ЕС». Также еврокомиссар встретится с «гражданским обществом».

Автор: Наталя Мамченко

