ВККС утвердила Порядок регулярного оценивания судей, поскольку это предусмотрено требованиями для переговоров с ЕС

10:31, 30 сентября 2025
Срок для выполнения Украиной пункта об утверждении Порядка регулярного оценивания судей истекал 30 сентября, поэтому ВККС его утвердила.
Высшая квалификационная комиссия судей утвердила Порядок регулярного оценивания судей.

Как отметили в ВККС, в соответствии с пунктом 1.3. Дорожной карты по вопросам верховенства права, которую Украина должна выполнять для переговоров о вступлении в ЕС, Порядок должен был быть утвержден до конца III квартала 2025 года.

Также, как сообщала «Судебно-юридическая газета», принятие документа является маяком Плана Ukraine Facility, за выполнение которого партнеры из ЕС дают Украине средства.

Само регулярное оценивание будет проходить один раз в 3 года и должно быть проведено до конца III квартала 2027 года.

Сейчас финальная редакция документа не опубликована.

Впрочем, по мнению ВККС, в нем «максимально учтены позиции судейского сообщества, экспертов и представителей общественности».

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», по словам члена ВККС Сергея Чумака, рабочая группа учла предложения общественных активистов и исключила из положения о регулярном оценивании судьи необходимость прохождения общественными объединениями предварительной аккредитации в ВККС перед тем, как оценивать судей.

Напомним, проект положения предусматривал, что именно ВККС решает вопрос допуска общественного объединения к участию в регулярном оценивании судей, и предварительно проводит соответствующую проверку такого ОО, представители которого будут ходить на судебные заседания, выбирая дела судьи на свое усмотрение.

«Было решено отказаться от института аккредитации общественных объединений и сместить акцент на соответствие представителей ОО тем требованиям, которые определены законом. То есть, лицо должно быть психически здоровым, несудимым», — отметил Чумак.

Рабочая группа при ВККС предлагает Национальной школе судей разработать соответствующий курс для общественных объединений, а также для судей, которые будут оценивать друг друга.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», 29 сентября в Киев прибыла еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос для проверки соответствия украинского законодательства европейскому, что предшествует открытию переговорных кластеров относительно вступления Украины в ЕС.

Как сообщает Еврокомиссия, Марта Кос 1 октября проведет встречи с представителями власти, правительства и парламента Украины, чтобы обсудить программу реформ, связанных со вступлением в ЕС. Она также встретится с представителями «украинских антикоррупционных институций (НАБУ, САП, ВАКС, БЭБ, НАЗК), чтобы подчеркнуть важность верховенства права и антикоррупционных реформ на пути Украины к вступлению в ЕС». Также еврокомиссар встретится с «гражданским обществом».

Автор: Наталя Мамченко

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета».

