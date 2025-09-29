Представители общественных организаций будут проходить тренинг в НШСУ перед тем, как оценивать судей – какие предложения к положению о регулярном оценивании судьи подготовила рабочая группа

По словам члена ВККС Сергея Чумака, рабочая группа учла предложения общественных активистов и исключила из положения о регулярном оценивании судьи необходимость прохождения общественными объединениями предварительной аккредитации в ВККС перед тем, как оценивать судей.

Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) 29 сентября после 3 часов обсуждения в закрытом режиме объявила перерыв в утверждении Положения о регулярном оценивании судьи.

Впрочем, так или иначе, данное положение придется утвердить, ведь принятие документа является маяком Плана Ukraine Facility, за выполнение которого партнеры из ЕС дают Украине средства.

Проект положения после доработки рабочей группой содержит ряд новых норм.

В частности, по словам докладчика, члена ВККС Сергея Чумака, было решено отказаться от балльной системы оценки судей, присвоения судьям уровней «очень низкий», «низкий» или «высокий». Вместо этого группа предлагает, чтобы судье по результатам оценивания рекомендовалось «пройти какие-то курсы или тренинги, если другие оценщики считают это необходимым, исходя из цели оценивания, указанной в статье 90 закона».

Что касается механизма оценивания судей со стороны общественных объединений, то, по словам Сергея Чумака, рабочая группа приняла во внимание замечания общественных организаций, в частности от ЦПК, что аккредитация ОО для регулярного оценивания ограничивает их по сравнению с положениями закона.

Напомним, проект положения предусматривал, что именно ВККС решает вопрос допуска общественного объединения к участию в регулярном оценивании судей, и предварительно проводит соответствующую проверку такого ОО, представители которого будут ходить на судебные заседания, выбирая дела судьи по своему усмотрению.

«Было решено отказаться от института аккредитации общественных объединений и сместить акцент на соответствие представителей ОО тем требованиям, которые определены законом. То есть, лицо должно быть психически здоровым, несудимым», отметил Чумак.

Рабочая группа при ВККС предлагает Национальной школе судей (НШСУ) разработать соответствующий курс для общественных объединений, а также для судей, которые будут оценивать друг друга.

«И представитель ОО сможет оценивать судью только тогда, когда пройдет курс НШСУ. Это предохранитель от произвольного оценивания. Он также нужен для понимания цели этого оценивания», считает докладчик.

Также, по его словам, «есть ошибочное понимание, что регулярное оценивание – это что-то вроде квалификационного оценивания». Он указал, что цель регулярного оценивания есть в статье 90 закона о судоустройстве.

«В то же время статья 91 говорит, что результаты регулярного оценивания могут быть использованы во время проведения конкурсов», и «это вызывает беспокойство» у судей, отметил Чумак. «Возможно, нужно будет внести определенность в это положение, чтобы понимать, в каком направлении будет идти ВККС», считает докладчик.

Также он напомнил, что статья 85 закона о судоустройстве предусматривает, что результаты регулярного оценивания будут содержаться в судейском досье и должны быть открытыми.

Следовательно, на рабочей группе возникла дискуссия, что считать результатом оценивания, который потом попадет в судейское досье – анонимную анкету, которая заполнена оценщиком, или же нужен какой-то обобщающий документ. Рабочая группа предложила ВККС два альтернативных варианта.

Судя по тому, что Комиссия объявила перерыв в вопросе, с тем, какой вариант выбрать – пока не определились.

Сергей Чумак также подчеркнул, что важным является «понимание цели, для чего вводится этот институт». «Это положение вызвало общественный резонанс, оно обсуждается, часто без понимания цели, для чего вводится этот институт», отметил он.

По мнению члена ВККС, проект положения от рабочей группы является «прорывом» по сравнению с тем документом, над которым пытался работать предыдущий состав ВККС.

Финальная редакция проекта Положения о регулярном оценивании судьи пока не опубликована.

Наталя Мамченко

