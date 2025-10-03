Комитет дал рекомендации для назначения судьями КСУ Юлии Кириченко, Захару Тропину, Оксане Клименко и Тарасу Цимбалистому

В дальнейшем Верховная Рада должна определиться с двумя судьями КСУ из четырех кандидатов

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендовал всех кандидатов, которых отобрала Совещательная группа экспертов (СГЭ). Далее с двумя новыми судьями КСУ должна определиться Верховная Рада.

Напомним, что среди рекомендованных СГЭ кандидатов были также двое лиц, которые уже назначены по квоте Президента – Юрий Барабаш и Александр Водянников.

Итак, кандидатами, которые могут занять кресло судьи КСУ, являются:

Тропин Захар Владимирович – директор Департамента международного сотрудничества и представительства Министерства юстиции.

– директор Департамента международного сотрудничества и представительства Министерства юстиции. Клименко Оксана Михайловна – главный научный консультант сектора развития законодательства по вопросам правовой политики Исследовательской службы Верховной Рады.

– главный научный консультант сектора развития законодательства по вопросам правовой политики Исследовательской службы Верховной Рады. Кириченко Юлия Николаевна – член правления Центра политико-правовых реформ, советник председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука .

– член правления Центра политико-правовых реформ, советник председателя Верховной Рады . Цимбалистый Тарас Олегович – прокурор Офиса Генерального прокурора.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что между комитетом и Совещательной группой экспертов возник конфликт.

