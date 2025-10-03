Комитет дал рекомендации для назначения судьями КСУ Юлии Кириченко, Захару Тропину, Оксане Клименко и Тарасу Цимбалистому

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендовал всех кандидатов, которых отобрала Совещательная группа экспертов (СГЭ). Далее с двумя новыми судьями КСУ должна определиться Верховная Рада.
Напомним, что среди рекомендованных СГЭ кандидатов были также двое лиц, которые уже назначены по квоте Президента – Юрий Барабаш и Александр Водянников.
Итак, кандидатами, которые могут занять кресло судьи КСУ, являются:
Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что между комитетом и Совещательной группой экспертов возник конфликт.
Автор: Наталя Мамченко
