Комітет надав рекомендації для призначення суддями КСУ Юлії Кириченко, Захару Тропіну, Оксані Клименко і Тарасу Цимбалістому

Надалі Верховна Рада має визначитися з двома суддями КСУ з чотирьох кандидатів.

Комітет Верховної Ради з питань правової політики рекомендував усіх кандидатів, яких відібрала Дорадча група експертів (ДГЕ). Далі з двома новими суддями КСУ має визначитися Верховна Рада.

Нагадаємо, що серед рекомендованих ДГЕ кандидатів були також двоє осіб, які вже призначені за квотою Президента – Юрій Барабаш та Олександр Водянніков.

Отже, кандидатами, які можуть посісти крісло судді КСУ є:

Тропін Захар Володимирович – директор Департаменту міжнародного співробітництва та представництва Міністерства юстиції

Клименко Оксана Михайлівна - головний науковий консультант сектору розвитку законодавства з питань правової політики Дослідницької служби Верховної Ради

Кириченко Юлія Миколаївна - член правління Центра політико-правових реформ, радник голови Верховної Ради Руслана Стефанчука

Цимбалістий Тарас Олегович – прокурор Офісу Генерального прокурора.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що між комітетом та Дорадчою групою експертів виник конфлікт.

Автор: Наталя Мамченко

