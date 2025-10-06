Президент ветировал закон об ужесточении штрафов за неявку в суд

Законом предлагалось обязать суд ставить вопрос об ответственности прокурора или адвоката, не прибывших в суд, перед органами, уполномоченными привлекать их к дисциплинарной ответственности.

Президент Владимир Зеленский ветировал принятый парламентом в качестве закона законопроект 11387 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы относительно обеспечения уважения к суду и оперативности рассмотрения уголовного производства судом.

Этим законом предлагалось повысить наказание за уклонение от явки в суд в Кодексе об административных правонарушениях и Уголовном процессуальном кодексе. В частности, денежное взыскание для подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего, который не явился без уважительных причин по вызову суда, могло бы достигать 12 тысяч гривен.

Также суд императивно обязывали ставить вопрос об ответственности прокурора или адвоката, которые не прибыли, перед органами, которые по закону уполномочены привлекать их к дисциплинарной ответственности, то есть, перед Квалификационно-дисциплинарной комиссией прокуроров (КДКП) и квалификационно-дисциплинарными комиссиями адвокатуры (КДКА).

Кроме того, предлагалось ввести административную ответственность любого должностного или служебного лица (кроме Президента и судей), в том числе премьер-министра, Главнокомандующего Вооруженными Силами, другого военного руководства, директора НАБУ, руководителей других правоохранительных органов за неявку без уважительных причин на пленарное заседание Верховной Рады.

Тем не менее, Президент в вето указал, что парламентский контроль за деятельностью правительства Украины, среди прочего, заключается в отчетности, направлении депутатских запросов, принятии резолюции недоверия, осуществлении контроля в рамках деятельности Уполномоченного ВР по правам человека, Счетной палаты. А предложенные новеллы не учитывают политико-правовую природу ответственности правительства перед парламентом, а также ограниченность форм парламентского контроля конституционными нормами.

«Институт политической ответственности рассматривается как элемент механизма взаимоотношений между законодательной и исполнительной ветвями власти в определении и осуществлении основных направлений политики и средством ответственности исполнительной власти перед законодательной за неуспех правительственной политики. В то же время этот институт должен был обеспечить стабильность правительства Украины, его независимость от текущих изменений политической конъюнктуры в представительном органе», – подчеркнуто в вето.

Докладывать данный вопрос в парламенте будет министр юстиции Герман Галущенко.

Автор: Наталя Мамченко

