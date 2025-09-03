За неявку в суд смогут наказывать взысканием до 12 тысяч гривен — Верховная Рада приняла закон

Также суд обяжут поднимать вопрос об ответственности прокурора или адвоката, не явившихся в суд, перед органами, уполномоченными привлекать их к дисциплинарной ответственности.

В Кодексе об административных правонарушениях и Уголовном процессуальном кодексе будут повышены наказания за уклонение от явки в суд. В частности, денежное взыскание для подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего, который не явился без уважительных причин на вызов суда, сможет достигать 12 тысяч гривен.

Также суд обяжут в императивном порядке поднимать вопрос об ответственности прокурора или адвоката, которые не прибыли, перед органами, которые по закону уполномочены привлекать их к дисциплинарной ответственности, то есть перед КДКП и КДКА.

Соответствующий законопроект 11387 о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы относительно обеспечения уважения к суду и оперативности рассмотрения уголовного производства судом Верховная Рада 3 августа приняла в целом как закон.

«Судебно-юридическая газета» проанализировала финальную редакцию этого законопроекта.

Так, в статье 185-3 КУоАП, которая предусматривает ответственность за проявление неуважения к суду или КСУ, будут повышены штрафы.

Неуважение к суду, выразившееся в злостном уклонении от явки в суд свидетеля, потерпевшего, истца, ответчика или в неподчинении указанных лиц и других граждан распоряжению председательствующего, или в нарушении порядка во время судебного заседания, а также совершение кем-либо действий, которые свидетельствуют о явном пренебрежении к суду или установленным в суде правилам, — будет наказываться штрафом от 1700 до 3400 гривен.

Те же действия, совершенные повторно в течение года после наложения взыскания — до 6800 гривен.

Злостное уклонение эксперта, специалиста, переводчика от явки в суд — будет наказываться штрафом от 1700 до 3400 гривен.

Неуважение к Конституционному Суду Украины будет наказываться штрафом от 3400 до 6800 гривен.

В Уголовном процессуальном кодексе в ч. 1 статьи 139 будет увеличено денежное взыскание за неявку на вызов.

Если подозреваемый, обвиняемый, свидетель, потерпевший, гражданский ответчик, представитель юридического лица, в отношении которого осуществляется производство, который был в установленном этим Кодексом порядке вызван (в частности, имеется подтверждение получения им повестки о вызове или ознакомление с ее содержанием другим путем), не явился без уважительных причин или не сообщил о причинах своей неявки, на него накладывается денежное взыскание в размере:

от 1514 грн до 3028 грн – в случае неявки по вызову следователя, прокурора (сейчас от 757 грн до 1514 грн)

– в случае неявки по вызову следователя, прокурора (сейчас от 757 грн до 1514 грн) от 3028 грн до 12112 грн – в случае неявки по вызову следственного судьи, суда (сейчас 1514 – 6056 грн).

Ч. 3 ст. 314 УПК, которая регулирует вопросы подготовительного судебного заседания, предлагается дополнить новой нормой, в соответствии с которой неявка в подготовительное судебное заседание прокурора, потерпевшего, его представителя и законного представителя, гражданского истца, его представителя и законного представителя, гражданского ответчика и его представителя, представителя юридического лица, в отношении которого осуществляется производство, которые были надлежащим образом уведомлены о дате, времени и месте заседания, не препятствует решению вопросов, связанных с подготовкой к судебному разбирательству, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

В ч. 3 ст. 315 УПК, которая регулирует решение вопросов, связанных с подготовкой к судебному разбирательству, будет предусмотрено, что участники судебного производства, которые не участвовали в подготовительном судебном заседании, имеют право заявить ходатайства, предусмотренные пунктом 4 ч. 2 этой статьи (то есть, о вызове определенных лиц в суд для допроса; истребовании определенных вещей или документов; осуществлении судебного разбирательства в закрытом судебном заседании), которые должны быть рассмотрены судом до начала судебного разбирательства.

В статье 324 УПК (последствия неявки прокурора и защитника) будет усилена норма об ответственности.

Так, сейчас она предусматривает, что если причина неявки является неуважительной, суд поднимает вопрос об ответственности прокурора или адвоката, которые не прибыли, перед органами, которые согласно закону уполномочены привлекать их к дисциплинарной ответственности.

Законодатели предлагают установить, что суд не просто «поднимает», а «суд обязан поднять». Следовательно, если причина неявки является неуважительной, суд будет обязан поднять вопрос об ответственности прокурора или адвоката перед КДКП или КДКА.

Также в другой редакции будет изложена ч. 2 ст. 324, которая сейчас предусматривает, что в случае невозможности дальнейшего участия прокурора в судебном производстве он заменяется другим в порядке, предусмотренном статьей 37 УПК.

В соответствии с изменениями в случае повторной неявки без уважительных причин в судебное заседание прокурора, надлежащим образом уведомленного о дате, времени и месте судебного разбирательства, суд не позднее 72 часов сообщает о случае повторной неявки такого прокурора соответствующего руководителя органа прокуратуры для принятия мер организационного или дисциплинарного характера, а также орган, который согласно закону уполномочен привлекать его к дисциплинарной ответственности, для принятия мер по привлечению к дисциплинарной ответственности. Если дальнейшее участие прокурора в судебном производстве невозможно, он заменяется другим в порядке, предусмотренном статьей 37 УПК.

Кроме того, как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в ч. 1 ст. 81 УПК (порядок решения вопроса об отводе) будет предусмотрен запрет отвода другому судье суда, который рассматривает заявление об отводе следственному судье или судье, который осуществляет производство единолично.

Автор: Наталя Мамченко

